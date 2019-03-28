Сектантский след — деньги Абызова могли оказаться у сайентологов

В уголовном деле экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова может появиться неожиданный поворот. Несколько дней назад в России прошла масштабная антикоррупционная операция по компаниям, связанным с исполнением гособоронзаказа. В некоторых случаях нашлись следы сайентологов, поэтому следователи предположили, что часть похищенных из бюджета денег шла и на финансирование этого религиозного движения. Теперь Абызова обвиняют в хищении четырёх миллиардов рублей у энергооператоров Новосибирской области, где сайентологическая церковь имеет сильное влияние.

Олег Заев — руководитель новосибирского Информационного центра при соборе Александра Невского рассказал Лайфу, что под влиянием сайентологов в Новосибирске находятся владельцы и управляющие многих крупных холдингов и компаний. И часть дохода этих предприятий уходит в пользу сайентологии.

Так, 22 марта 2019 года в Новосибирске суд на два месяца арестовал братьев Петровых, управлявших Липецким станкостроительным предприятием, замешанных в деле о хищении денег, выделенных на исполнение гособоронзаказа.

Во время проведения обысков в офисе братьев Петровых сотрудники ФСБ РФ, кроме различной финансовой документации, связанной с выполнением гособоронзаказа, обнаружили множество сайентологической литературы, лекции основоположника этой религии Рона Хаббарда и брошюры о самой церкви.

Сейчас следствие проверяет оперативную информацию ФСБ о том, что братья Петровы связаны с международной ассоциацией предпринимателей WISE, которая использует в своём бизнесе технологию управления, разработанную Хаббардом. "Члены ассоциации предпринимателей никогда не афишируют свою принадлежность к последователям Хаббарда, но на лекциях и тренингах проповедуют его учение", — рассказали Лайфу в спецслужбах.

По данным оперативников ФСБ РФ, братья Петровы заставляли работников предприятия посещать "тренинги личностного роста" и изучать сайентологическую литературу.

Возможно, следы действия сайентологов найдут и при обысках в ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Точных данных о том, что Михаил Абызов и его подельники — Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев — как-то причастны к деятельности секты сайентологов? пока нет.

Но не исключено, что следователи смогут найти документы, подтверждающие, что часть похищенных у сибирских энергетиков миллиардов подручные Абызова переводили за границу на счета фирм, подконтрольных последователям Рона Хаббарда.

Как отмечает Олег Заев, сами адепты WISE могут и не понимать, что состоят в тоталитарной секте.

— Создатели системы сайентологии лишь используют эти направления для прикрытия настоящей цели — "вербовать" в свои ряды всё больше людей, — считает известный религиовед, президент РАЦИРС Александр Дворкин.

По мнению Александра Дворкина, сайентологи на данный момент смогли проникнуть во многие российские коммерческие и промышленные структуры.

— Последние года три российские власти довольно активно борются с сектой, предпринимая усилия, чтобы закрыть все её отделения в нашей стране. Поэтому сами сайентологи "шифруются" и активно вербуют через организованные ими бизнес-тренинги и подобного рода семинары, делая упор на то, что участники семинаров научатся самым эффективным методам ведения бизнеса.

— Лекторы лишь на второй-третий день тренинга начинают исподволь вводить элементы сайентологического учения и упоминать основателя секты Хаббарда. Главная задача секты — завербовать в свои ряды всё больше людей, в том числе директоров и руководителей стратегических предприятий оборонной промышленности, госструктур и т.д. С одной стороны, каждый из них может привести в секту всех своих подчинённых, во-вторых, секта может провести рейдерский захват предприятия, ну и, наконец, в ходе процедур уже внутри секты она собирает компромат на каждого своего члена, — говорит Дворкин корреспонденту Лайфа.

По словам Александра Дворкина, ни для кого не секрет, что сайентологи работают в тесном контакте с американскими спецслужбами, для которых и занимаются сбором компромата.

— А уже спецслужбы США, имея компромат на представителей ВПК, чиновников, смогут их шантажировать, — считает учёный.

Несколько лет назад Верховный суд России признал законной ликвидацию одной из подобных организаций — Московской сайентологической церкви. После проверки Минюста РФ выяснилось, что её фактическая деятельность не соответствовала формам и методам работы, заявленным при её государственной регистрации.

Найдутся ли следы сайентологов в Новосибирске, покажет следствие.

Сегодня следователи считают, что ОПС Абызова в 2011–2014 годах с помощью афер похитило у крупнейших новосибирских энергооператоров — ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" — четыре миллиарда рублей. Деньги были выведены за границу. Эта афера поставила под угрозу энергетическую безопасность сразу нескольких регионов России.

Следственный комитет предъявил Михаилу Абызову обвинения по статьям 210 УК (Организация и участие в преступном сообществе) и 159 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Если вина экс-министра будет доказана, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.