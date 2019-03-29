Аферы, побои и ДТП. Чем ещё известна семья экс-губернатора Ишаева

70-летний Виктор Ишаев, пошёл, как говорится, по проторённой "дорожке" его сына и внуков. Они, видимо, подготовят главу семьи к тому, как правильно вести себя в тюрьме, где бывший губернатор Хабаровского края рискует остаться на ближайшие 10 лет.

Басманный районный суд Москвы отправил обвиняемого в мошенничестве экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева под домашний арест. СК РФ обвиняет его в том, что он сдал помещения под офис компании "Роснефть", в которой он когда-то работал вице-президентом, по завышенным ценам — за 13,7 млн рублей.

По данным Следственного комитета России, Ишаев обеспечил "заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией".

Согласно материалам уголовного дела, в 2015 году между компанией ООО "Бэйс" и компанией ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" был заключён договор аренды офиса ​представительства компании на сумму 13,7 млн руб. в год, об этом говорится в базе данных СПАРК. Таким образом, стоимость квадратного метра составила чуть менее 50 000 руб. в год, что в три раза выше средней стоимости аренды офисной недвижимости в Хабаровске и сопоставимо с ценой офисов класса А в центре Москвы. Ведь средняя ставка аренды офисов в Хабаровске составляет 14,4–16,8 тыс. руб. в год со всеми платежами.

Если это так, то деньги Виктору Ишаеву были нужны, чтобы обеспечить красивую жизнь для членов его семьи. А они привыкли жить на широкую ногу.

Только наряды, машины и другие увлечения дочери экс-губернатора, светской львицы Юлии Викторовны Ишаевой, обходятся в миллионы рублей.

38-летняя дочь экс-губернатора Хабаровского края Юлия пока ни в каких криминальных делах замечена не была. Её жизнь напоминает красивую сказку, потому что "золотой ребёнок" ни в чём себе не отказывает. Юлия училась в Финансовой академии в Москве, до 2015 года работала начальником отдела в центральном аппарате Минэкономразвития РФ. Кроме того, была соучредителем ООО "Индиго сити групп". Сейчас компания уже ликвидирована.

По некоторым данным, в собственности у дочери бывшего губернатора Хабаровского края имеются земельный участок площадью 1650 квадратных метров, жилой дом — 313 квадратных метров, квартира — больше 213 квадратных метров, гараж — почти 16 квадратных метров, а также легендарные суперкары "порше" и "феррари".

Проживает папина дочка в четырёхкомнатной квартире элитного комплекса на Новом Арбате в Москве со своим вторым мужем, 31-летним солистом группы "Инь-Ян" Сергеем Ашихминым, и своими двумя детьми от первого брака Владом и Вероникой.

Не скромничает и сын Виктора Ишаева Дмитрий. У него шестеро детей от разных браков. Все они живут с его тестем в Хабаровске.

В 2016 году, в ночь с 23 на 24 сентября, Дмитрий Ишаев воспитывал 15-летнюю дочь.

— Тестю его методы не понравились, он вступился за внучку и был избит более молодым и сильным родственником, да так, что 63-летний дедушка отправился в реанимацию краевой центральной хабаровской больницы, а 45-летний Дмитрий Ишаев — в полицию, — рассказал источник Лайфа.

Следователи просили суд отправить дебошира Ишаева в СИЗО, так как он обвинялся по тяжкой статье — нанесение тяжких телесных повреждений. Это грозило сроком до 8 лет тюрьмы.

Однако самый гуманный российский суд отправил Дмитрия под домашний арест.

— Сын сможет рассказать отцу, как это — сидеть дома с браслетом на ноге, — говорят в СК РФ Лайфу. — Единственное, что вряд ли получится у отца, как у сына, так это избежать тюрьмы. А вот Дмитрию удалось. Тесть избитый поправился, и дело уголовное закрыли, — говорят собеседники Лайфа в СК РФ.

Дмитрию Ишаеву удалось не оказаться в тюрьме и в 2009 году, когда в Москве при загадочных обстоятельствах выпала из окна 13-го этажа 18-летняя его сожительница Александра Гашилова, причём сам он в это время был в квартире. А спустя семь лет, в 2016 году, уже законную супругу Дмитрия Ольгу нашли мёртвой в собственной квартире.

— Хоть во время следствия он заявил, что смерть женщины — несчастный случай, проводка загорелась, нельзя исключать, что без связей отца силовики присмотрелись бы к этим жутким историям повнимательнее, — говорит собеседник Лайфа в прокуратуре Москвы.

Да и, как оказалось, внуку Виктора, 25-летнему Игорю Ишаеву, как и отцу, удалось избежать тюрьмы — за участие в страшном ДТП, произошедшем 15 марта 2017 года, в котором он покалечил человека.

По данным следствия, в пятом часу утра движение на МКАД в районе Варшавского шоссе парализовало. Опрокинулся грузовик, из которого на дорогу вывалилось несколько тонн продуктов и алкоголя. Пробка растянулась на 10 километров.

Виновником ДТП, в котором пострадали люди, оказался внук Виктора Ишаева Игорь. Он мчался по трассе в люксовом Mercedes CLS на скорости более 200 км в час и не справился с управлением.

В больницу тогда попал приятель Ишаева, ехавший вместе с ним, — Мурад Балакеримов.

Тогда сам виновник ДТП так прокомментировал случившееся: "Не*** [нечего] мне стесняться! Я готов поспорить, что у всех была авария в жизни, но вас тронула именно моя история только потому, что я успешнее, богаче вас! Зависть так и прёт! С***и! Кто вы все такие? Кто вложил это в ваш маленький мозг? Все ваши колкости и экскременты, брошенные в меня, пролетают мимо. Ждите, ***, в гости. И даже если вы прячетесь за замочком в соцсетях, это вам не поможет!".

Весной 2017 года на Игоря Ишаева завели уголовное дело, однако поскольку единственный пострадавший по нему — приятель Игоря Мурад Балакеримов, то приятели договорились по-дружески. Ущерб был возмещён, никто ни к кому претензий не имел.