Сержант не пережил измены. В Ржеве расследуют самоубийство дезертира

Военная прокуратура и военно-следственный отдел СК РФ Западного военного округа выясняют обстоятельства побега и самоубийства 27-летнего сержанта-контрактника Дениса Белоусова, служившего в 6-й бригаде Воздушно-космических сил Минобороны.

По данным следствия, которое ведёт отдел Главного военно-следственного управления по Западному военному округу, Денис Белоусов дезертировал около половины пятого утра в пятницу, 29 марта 2019 года.

Как отмечают следователи, события в ночь на 29 марта 2019 года в в/ч 51992 развивались очень стремительно.

— Примерно в 4.30 утра, когда сержант дежурил на КПП части и был соответственно экипирован: бронежилет, каска, автомат Калашникова с двумя запасными боекомплектами и штык-нож, он отпросился у начальника караула выйти "покурить", — рассказывают источники Лайфа в правоохранительных органах.

С перекура сержант уже не вернулся.

Примерно в 5 утра, поняв, что сержант сбежал, начальник караула сообщил о происшествии командованию бригады.

Личный состав в/ч 51992 был поднят по тревоге. К поискам вооружённого дезертира присоединилась полиция. Ориентировки были разосланы по Тверской области, соседним областям и в Москву.

Однако около 9 утра 29 марта тело сержанта нашли в одном из заброшенных складов на окраине Ржева.

— По предварительным данным экспертов-криминалистов, сержант покончил жизнь самоубийством, — рассказал Лайфу собеседник из Минобороны РФ. — Автомат Калашникова, патроны, бронежилет найдены рядом с телом сержанта.

Между тем командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился создать комиссию для расследования всех обстоятельств происшествия.

По предварительной версии следствия, сержант-контрактник свёл счёты с жизнью из-за проблем со своей девушкой.

В Комитете солдатских матерей России отмечают, что количество дезертирств за последние годы из вооружённых сил сокращается, но не прекращается.

За последние годы в России были найдены свыше 600 военнослужащих, которые в разное время сбежали из армии. При этом общее число дезертиров, по официальной статистике, сократилось в прошлом году на 6,3%.

Отметим, дезертирство в России наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Однако военнослужащий, который впервые совершил такое преступление, может быть освобождён от уголовной ответственности, в случае если дезертирство явилось следствием "стечения тяжёлых обстоятельств", например, если боец бежал из полка от дедовщины.