Парень из Вологды жил путешествиями, пока не сорвался со скалы во Вьетнаме

Парень, который очень любил путешествия, к сожалению, в них и обрёл свою смерть.

Сам Евгений П. называл себя в соцсетях искателем приключений и зависимым от адреналина. "Адреналин — это то, что делает тебя живым", — отмечал путешественник. И указал, что исследует мир с 2017 года. За это время парень действительно многое успел. В инстаграме у "романтика и мечтателя" снимки с красивыми видами из Таиланда, Сербии, Грузии, Кореи. И Вьетнама — страны, где он погибнет в результате несчастного случая.

По словам друга, который путешествовал вместе с Евгением, 27 марта парень отправился на экскурсию в горы неподалёку от вьетнамского города Дананга. Но во время восхождения он поскользнулся и сорвался с высоты 150 метров, пишет "Вологда регион". Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Он стоял на склоне, поскользнулся, не удержался и полетел вниз. Высота метров 150, не меньше. Внизу были камни, валуны. Он погиб от травм сразу Друг Евгения П.

Для друзей и близких смерть весёлого, жизнерадостного парня, который в пути успевал преподавать английский язык детишкам, стала огромным шоком. Они просят помощи в транспортировке тела на родину, что обойдётся очень недёшево. Сейчас на это нужно около $5,5 тыс. И каждый день сумма увеличивается на 100$ за хранение тела в морге.