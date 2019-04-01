Рабыни сержанта Казакова. Бывшего патрульного подозревают в педофилии

Столичное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по "педофильской" статье 132 УК против 37-летнего бывшего полицейского из ОВД "Текстильщики" Александра Казакова. В его квартире обнаружили двух школьниц, которые утверждают, что тот их похитил, совращал и угрожал убить. В ближайшее время будет решён вопрос об аресте Казакова. Если рассказы девочек и свидетелей подтвердятся, бывшему полицейскому может грозить до 15 лет лишения свободы.

Следователи уже установили примерную картину похищения двоюродных сестёр, которое произошло в микрорайоне Текстильщики в минувшее воскресенье. Около 7 часов вечера в полицию пришли родственники 14-летних Э. и А. Как выяснилось, школьницы ушли гулять, но уже несколько часов не отвечали на телефонные звонки, поэтому родня забила тревогу.

Отец и бабушка пропавших школьниц рассказали полицейским, что девочки ещё днём отправились во двор школы, расположенной в столичном микрорайоне Васильцовский Стан. 31 марта А. исполнилось 14 лет, и они пошли кататься на качелях.

Девочки рассказывают, что вскоре к ним подошёл мужчина в кофте и попросил их помочь ему открыть домофон. Школьницы испугались его и попытались уйти с площадки. Тогда незнакомец схватил Э. за капюшон и сказал ей, что, если она попытается сбежать, тогда он убьет её отвёрткой, которую якобы держит в кармане. Ещё он говорил про пистолет ТТ. Мужчина повёл девочек к подъезду дома. Школьницы были очень напуганы, поэтому не сопротивлялись и покорно пошли с незнакомцем.

В это время родственники уже искали их. Они прочёсывали район и показывали всем фото девочек. Один из местных жителей опознал пропавших детей и сказал, что с детской площадки их увёл какой-то мужчина.

С помощью установленных на территории школьного двора и у подъездов жилых домов камер видеонаблюдения оперативники уголовного розыска выяснили, что девочки ушли с 37-летним Александром Казаковым.

Когда оперативники ворвались в квартиру Казакова на Волжском бульваре, девочки оказались там. Они были живы, но очень напуганы.

Школьницы рассказали следователям, что Казаков завёл их в подъезд, где они все вместе поднялись на верхний этаж. Там он позвонил в дверь одной из квартир, откуда вышел его друг. Казаков забрал у него свою куртку и ключи. После этого он повёл девочек уже в свою квартиру, которая находилась в соседнем подъезде.

Школьницы утверждают, что в квартире Казаков стал угрожать им ножом. Он якобы лёг на кровать и заставил их раздеться. Затем он дал им банку с порошком и предупредил, что если они будут дёргаться, то взрывом им оторвёт руки. Затем мужчина предложил девочкам сделку: им нужно было соблазнить какого-то мужчину, которого тот сможет этим шантажировать. Вырученные деньги он пообещал честно разделить с ними.

После этого Казаков сделал несколько снимков и сказал школьницам, что они теперь у него на крючке, а значит в полицию им идти нельзя. Затем предложил вместе посмотреть кино. Он включил фильм и начал приставать к школьницам. В этот момент в квартиру и ворвались его бывшие коллеги.

Сейчас Казаков задержан. Следователи СУ СК РФ по городу Москве, готовятся выйти в суд с ходатайством об аресте Александра Казакова по подозрению в педофилии.

Что касается его друга, то тот пока проходит по делу свидетелем. По его словам, в выходной день они организовали застолье. В какой-то момент Казаков увидел во дворе девочек и отправился с ними знакомиться, оставив куртку в квартире. Как он с ними обращался и о чём говорил, тот не знает.

По информации Лайфа, 37-летний житель Москвы Александр Казаков временно нигде не работал. С 2008 по 2011 год Казаков служил в полку патрульно-постовой службы (ППС) ГУ МВД РФ по Юго-восточному округу города Москвы. Однако незадолго до прохождения переаттестации в 2011 году, связанной с переименованием милиции в полицию, из правоохранительных органов уволился. Якобы его подставил кто-то из коллег, сообщив в управление собственной безопасности (УСБ), что тот вымогает у приезжих мигрантов деньги.

Между тем в СК РФ отмечают, что следователи с особым вниманием относятся к расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних.

— В последние годы дети всё чаще становятся объектом противоправных действий. Преступления против их жизни, прав и свобод становятся всё циничнее и изощрённее, — отмечают в СК РФ.

А вот в Госдуме РФ предлагают внести законопроект о введении специального надзора за педофилами после отбытия ими наказания, что позволит сократить количество повторно совершаемых ими преступлений.

— Статистика показывает, что преступник, осуждённый за изнасилование несовершеннолетнего и страдающий подобным расстройством сексуального влечения, в 97% случаев уже в течение первого года после освобождения совершает повторное нападение на ребёнка, — отмечают в Госдуме РФ.

Законопроектом предусматривается, что обязательной мерой административного надзора, назначаемой педофилам, должно стать постоянное ношение несъёмного электронного устройства контроля передвижения.

— С помощью подобного устройства сотрудники органов внутренних дел смогут осуществлять спутниковое наблюдение с использованием системы ГЛОНАСС за лицами, отбывшими наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и признанными страдающими педофилией, — считают в Парламенте РФ.

По мнению психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, подобная мера давно необходима в России, а её результатом станет резкое снижение рецидивов преступлений.

— Это правильная инициатива. Во всём развитом мире действуют подобные системы, особенно в США. Например, освобождённый педофил обязан проживать там, где ему предпишут. А если педофил появляется возле детских учреждений любого уровня ближе, чем ему позволено, его возвращают в тюрьму по решению прокурора, что называется, без суда и следствия, — считает Виноградов.

По данным МВД РФ, в России ежегодно подвергаются насилию 11 тысяч детей. Каждые 40 минут в нашей стране совершается насилие над ребёнком.

А вот детский омбудсмен Анна Кузнецова предлагает создать реестр педофилов, который исключит возможность попадания таких людей в учебные заведения.

— Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения. Специалисты, которые в той или иной степени столкнулись уже с этой проблемой и изучили законодательство, говорят, что это самый лучший и эффективный способ, — говорит детский омбудсмен.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ, за последние два года рост преступлений полового характера в отношении детей растёт. Это изнасилования, действия сексуального характера, развратные действия, преступления сексуального характера. Это всё повторные преступления.