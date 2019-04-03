Криминал в шашечку. За рулём такси в Москве поймали 18 преступников

Десятки преступлений раскрыты в Москве в результате рейда правоохранителей в последнюю неделю марта. Всего полицейские проверили более десяти тысяч водителей такси. Из них больше половины находились на территории России и управляли автомобилем незаконно, а двадцать вообще числились в розыске. По словам президента Московского транспортного союза Юрия Свешникова, пока стоимость на услуги такси диктуют агрегаторы, а не транспортные компании, безопасность пассажирам никто не гарантирует.

По данным столичных полицейских, за последнюю неделю марта 2019 года в городе было задержано 18 водителей такси, объявленных в розыск по подозрению в перевозке наркотиков, совершении краж, грабежей и других преступлений. Кроме того, оперативникам удалось раскрыть 31 преступление и выявить ещё 43, совершённых таксистами ранее.

Всего на дорогах Москвы проверили 11 393 водителя, управлявших автомобилями с раскраской такси. Оказалось, что треть водителей управляют автомобилями такси незаконно, не имея даже договора найма с компанией, сдавшей автомобиль в аренду.

— Водители предъявляли полицейским договоры аренды, а не трудовые договоры, что является нарушением, так как водитель должен иметь трудовой договор с компанией или ИП, на которые зарегистрировано авто и получено разрешение на таксомоторную деятельность, а также права российского образца, — рассказали Лайфу в столичной полиции. Кроме того, полицейские выяснили, что почти тысяча таксистов находятся на территории РФ незаконно или без разрешения на работу.

Напомним, по данным ГИБДД Москвы, количество ДТП по вине таксистов выросло в 2018 году в два раза, а общий процент аварий в столице по вине таксистов приближается к 10%. Виновниками аварий такси становятся водители в возрасте до 30 лет со стажем вождения 5 лет, доля мигрантов среди них составляет 21%.

Самое большое число таксистов в России, конечно, в столичном регионе (70 тысяч разрешений выдано на работу таксистам в Москве и 120 тысяч — в Московской области).

Между тем председатель Московского транспортного союза Юрий Свешников рассказал Лайфу, что пассажир должен понять, что пока его устраивают тарифы (25 рублей километр — стоимость средней поездки 400 рублей), ни о какой безопасности речи не идёт.

— Тарифы, установленные агрегаторами, минимальны. Они не позволяют выживать на рынке оказания транспортных услуг профессиональным компаниям, которые платят налоги, соблюдают правила: рабочий день 6 часов, медицинское освидетельствование водителя и технический контроль автомобиля. Необходимо законодательно запретить агрегаторам устанавливать тарифы на перевозки, которые в два раза ниже необходимых, чтобы существовал безопасный сервис перевозок, и наделить этим правом транспортные компании, — считает председатель Московского транспортного союза Юрий Свешников.

Между тем в Московском транспортном союзе Лайфу напомнили, что запрет на работу водителям, не имеющим водительских удостоверений российского образца, разработали в Госдуме после страшной аварии, произошедшей в 2013 году в Подмосковье, где гражданин Армении 46-летний Грачья Арутюнян, не имеющий российских водительских прав, на КамАЗе протаранил пассажирский автобус. Жертвами трагедии стали 18 человек.

— Поэтому законодатели ещё в 2017 году приняли закон о запрете работать водителям, не имеющим водительских удостоверений российского образца, — говорит Свешников.