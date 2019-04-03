Криминал в шашечку. За рулём такси в Москве поймали 18 преступников

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Криминал в шашечку. За рулём такси в Москве поймали 18 преступников

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин

Десятки преступлений раскрыты в Москве в результате рейда правоохранителей в последнюю неделю марта. Всего полицейские проверили более десяти тысяч водителей такси. Из них больше половины находились на территории России и управляли автомобилем незаконно, а двадцать вообще числились в розыске. По словам президента Московского транспортного союза Юрия Свешникова, пока стоимость на услуги такси диктуют агрегаторы, а не транспортные компании, безопасность пассажирам никто не гарантирует.

По данным столичных полицейских, за последнюю неделю марта 2019 года в городе было задержано 18 водителей такси, объявленных в розыск по подозрению в перевозке наркотиков, совершении краж, грабежей и других преступлений. Кроме того, оперативникам удалось раскрыть 31 преступление и выявить ещё 43, совершённых таксистами ранее.

Всего на дорогах Москвы проверили 11 393 водителя, управлявших автомобилями с раскраской такси. Оказалось, что треть водителей управляют автомобилями такси незаконно, не имея даже договора найма с компанией, сдавшей автомобиль в аренду.

Водители предъявляли полицейским договоры аренды, а не трудовые договоры, что является нарушением, так как водитель должен иметь трудовой договор с компанией или ИП, на которые зарегистрировано авто и получено разрешение на таксомоторную деятельность, а также права российского образца, — рассказали Лайфу в столичной полиции. Кроме того, полицейские выяснили, что почти тысяча таксистов находятся на территории РФ незаконно или без разрешения на работу.

<p>Фото © Агентство городских новостей &#34;Москва&#34; / Сергей Ведяшкин</p>

Напомним, по данным ГИБДД Москвы, количество ДТП по вине таксистов выросло в 2018 году в два раза, а общий процент аварий в столице по вине таксистов приближается к 10%. Виновниками аварий такси становятся водители в возрасте до 30 лет со стажем вождения 5 лет, доля мигрантов среди них составляет 21%.

Самое большое число таксистов в России, конечно, в столичном регионе (70 тысяч разрешений выдано на работу таксистам в Москве и 120 тысяч — в Московской области).

Между тем председатель Московского транспортного союза Юрий Свешников рассказал Лайфу, что пассажир должен понять, что пока его устраивают тарифы (25 рублей километр — стоимость средней поездки 400 рублей), ни о какой безопасности речи не идёт.

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Тарифы, установленные агрегаторами, минимальны. Они не позволяют выживать на рынке оказания транспортных услуг профессиональным компаниям, которые платят налоги, соблюдают правила: рабочий день 6 часов, медицинское освидетельствование водителя и технический контроль автомобиля. Необходимо законодательно запретить агрегаторам устанавливать тарифы на перевозки, которые в два раза ниже необходимых, чтобы существовал безопасный сервис перевозок, и наделить этим правом транспортные компании, — считает председатель Московского транспортного союза Юрий Свешников.

Между тем в Московском транспортном союзе Лайфу напомнили, что запрет на работу водителям, не имеющим водительских удостоверений российского образца, разработали в Госдуме после страшной аварии, произошедшей в 2013 году в Подмосковье, где гражданин Армении 46-летний Грачья Арутюнян, не имеющий российских водительских прав, на КамАЗе протаранил пассажирский автобус. Жертвами трагедии стали 18 человек.

Поэтому законодатели ещё в 2017 году приняли закон о запрете работать водителям, не имеющим водительских удостоверений российского образца, — говорит Свешников.

Автор:
Александр Раскин
АР
Александр Раскин
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