Мэр Евпатории "подарил" тестю госконтракты на 100 млн. А начинал с "Казантипа"

Мэр Евпатории "подарил" тестю госконтракты на 100 млн. А начинал с "Казантипа"

Мэр Евпатории Андрей Филонов. Фото: © РИА Новости/Василий Батанов

603
В Республике Крым разгорается коррупционный скандал. Мэр города Евпатория 44-летний Андрей Филонов арестован сотрудниками регионального управления ФСБ России. Силовики подозревают сити-менеджера в том, что он, являясь госслужащим, способствовал фирме своего тестя заключать выгодные контракты с муниципальными предприятиями, руководители которых находились в подчинении Филонова.

Ранним утром в среду, 3 апреля 2019 года, спецназ УФСБ по Республике Крым и следователи регионального управления СК РФ пришли с обысками в дом мэра Евпатории 44-летнего Андрея Филонова и в его кабинет в здании администрации города.

Сити-менеджер Андрей Филонов, руководящий курортным городом с 2014 года, подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Накануне вечером, 2 апреля 2019 года, Евпаторийский суд вынес решение об увольнении главы администрации Андрея Филонова. Однако адвокаты чиновника после завершения судебного заседания заявляли, что будут обжаловать данное решение.

<p>Фото: © РИА Новости / Василий Батанов</p>

Однако глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал задержание и увольнение мэра Евпатории Андрея Филонова так: "Неприкасаемых нет".

По версии следственных органов, начиная с 2015 года мэр Евпатории, используя своё служебное положение, способствовал тому, что компания его тестя Евгения Проненко ООО "ДК "Мегатрейд-юг" занималась поставкой продуктов питания и оказанием других услуг муниципальным предприятиям Евпатории.

Получалось, что на протяжении более пяти лет руководители городских предприятий — детских садов, школ, больниц и т.д., являясь подчинёнными Андрея Филонова, были вынуждены "прислушиваться" к его совету, с какой организацией лучше заключить контракты на поставку продуктов питания, — рассказывают Лайфу источники в СК РФ.

Согласно базе "СПАРК Интерфакс", только в 2017 году на поставках продуктов питания в различные муниципальные учреждения компания тестя мэра заработала более 31 млн рублей.

К примеру, в 2017 году только МУП "Курортторгсервис" заключило контракт с "Мегатрейд-юг" на поставку молока и другой пищевой продукции на сумму более десяти миллионов рублей, или МУП "Евпатория-Крым-курорт" заключило контракт на поставку продуктов с компанией родственника мэра Евпатории на 2,4 млн рублей.

Следует отметить, что это далеко не единственные санаторно-курортные учреждение города, отдавшие предпочтение компании "Мегатрейд-юг". По подсчётам Лайфа, с 2015 по 2019 годы у компании насчитывается около ста муниципальных заказчиков. Со всеми руководителями данных предприятий предстоит работать следователям.

Как следует из базы "СПАРК Интерфакс", общая сумма контрактов ООО "ДК "Мегатрейд-юг" с государственными организациями города Евпатория на поставку продуктов питания и оказание различных потребительских услуг в период с 2015 по 2019 годы составляет более 96 млн рублей.

Лайф попытался дозвониться владельцу ООО "ДК "Мегатрейд-юг" Евгению Проненко по номерам, указанным в регистрационной карточке компании, однако телефоны оказались неактивны.

Кроме того, следователи проверят информацию о том, что именно фирмы Андрея Филонова в период с 2006 по 2014 год, когда Республика Крым ещё входила в состав Украины, являлись организаторами проведения неформального музыкального фестиваля "Казантип".

Нельзя исключать, что именно на организации "Казантипа" мэр Евпатории Андрей Филонов не совсем законными путями заработал свой первый капитал, — отмечают собеседники Лайфа в правоохранительных органах Крыма.

Автор:
Александр Раскин
АР
Александр Раскин
  • Популярные
  • По времени
Публикации
не найдены
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×