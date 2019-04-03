Мэр Евпатории "подарил" тестю госконтракты на 100 млн. А начинал с "Казантипа"

В Республике Крым разгорается коррупционный скандал. Мэр города Евпатория 44-летний Андрей Филонов арестован сотрудниками регионального управления ФСБ России. Силовики подозревают сити-менеджера в том, что он, являясь госслужащим, способствовал фирме своего тестя заключать выгодные контракты с муниципальными предприятиями, руководители которых находились в подчинении Филонова.

Ранним утром в среду, 3 апреля 2019 года, спецназ УФСБ по Республике Крым и следователи регионального управления СК РФ пришли с обысками в дом мэра Евпатории 44-летнего Андрея Филонова и в его кабинет в здании администрации города.

Сити-менеджер Андрей Филонов, руководящий курортным городом с 2014 года, подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Накануне вечером, 2 апреля 2019 года, Евпаторийский суд вынес решение об увольнении главы администрации Андрея Филонова. Однако адвокаты чиновника после завершения судебного заседания заявляли, что будут обжаловать данное решение.

Однако глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал задержание и увольнение мэра Евпатории Андрея Филонова так: "Неприкасаемых нет".

По версии следственных органов, начиная с 2015 года мэр Евпатории, используя своё служебное положение, способствовал тому, что компания его тестя Евгения Проненко ООО "ДК "Мегатрейд-юг" занималась поставкой продуктов питания и оказанием других услуг муниципальным предприятиям Евпатории.

— Получалось, что на протяжении более пяти лет руководители городских предприятий — детских садов, школ, больниц и т.д., являясь подчинёнными Андрея Филонова, были вынуждены "прислушиваться" к его совету, с какой организацией лучше заключить контракты на поставку продуктов питания, — рассказывают Лайфу источники в СК РФ.

Согласно базе "СПАРК Интерфакс", только в 2017 году на поставках продуктов питания в различные муниципальные учреждения компания тестя мэра заработала более 31 млн рублей.

К примеру, в 2017 году только МУП "Курортторгсервис" заключило контракт с "Мегатрейд-юг" на поставку молока и другой пищевой продукции на сумму более десяти миллионов рублей, или МУП "Евпатория-Крым-курорт" заключило контракт на поставку продуктов с компанией родственника мэра Евпатории на 2,4 млн рублей.

Следует отметить, что это далеко не единственные санаторно-курортные учреждение города, отдавшие предпочтение компании "Мегатрейд-юг". По подсчётам Лайфа, с 2015 по 2019 годы у компании насчитывается около ста муниципальных заказчиков. Со всеми руководителями данных предприятий предстоит работать следователям.

Как следует из базы "СПАРК Интерфакс", общая сумма контрактов ООО "ДК "Мегатрейд-юг" с государственными организациями города Евпатория на поставку продуктов питания и оказание различных потребительских услуг в период с 2015 по 2019 годы составляет более 96 млн рублей.

Лайф попытался дозвониться владельцу ООО "ДК "Мегатрейд-юг" Евгению Проненко по номерам, указанным в регистрационной карточке компании, однако телефоны оказались неактивны.

Кроме того, следователи проверят информацию о том, что именно фирмы Андрея Филонова в период с 2006 по 2014 год, когда Республика Крым ещё входила в состав Украины, являлись организаторами проведения неформального музыкального фестиваля "Казантип".

— Нельзя исключать, что именно на организации "Казантипа" мэр Евпатории Андрей Филонов не совсем законными путями заработал свой первый капитал, — отмечают собеседники Лайфа в правоохранительных органах Крыма.