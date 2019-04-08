От властей Мордовии требуют 100 млн за обслуживание гостей ЧМ-2018

Как выяснил Лайф, спортивный праздник футбола закончился, а долги остались. Дирекция по организации чемпионата мира в Саранске не заплатила примерно около 100 миллионов рублей фирмам, которые кормили и развлекали гостей, устанавливали звуковое оборудование и транслировали матчи по заказу FIFA.

Однако одной из столичных компаний — "Энергия звука", которой руководит Александр Ципорин, удалось в Арбитражном суде Москвы отсудить у АНО "Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу — 2018" более 98 миллионов рублей.

По данным Лайфа, гендиректор компании "Энергия звука" Александр Ципорин 25 декабря 2017 года заключил договор на техническое обеспечение — установку звукового оборудования на концертных площадках и проведение трансляции матчей по заказу FIFA — с гендиректором АНО "Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу — 2018" Алексеем Плешачковым. Сумма договора составила около 98 миллионов рублей.

В августе 2018 года, уже после того как завершился чемпионат мира по футболу — 2018, а компания "Энергия звука" Александра Ципорина выполнила все взятые на себя обязательства: организовала установку звукового оборудования на концертных площадках Саранска во время проведения ЧМ-2018 и провела четыре трансляции матчей со стадиона "Мордовия-арена" в Саранске по заказу FIFA, гендиректор АНО "Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу — 2018" Алексей Плешачков прислал Ципорину гарантийное письмо (есть в распоряжении Лайфа), в котором подтвердил, что в срок до 31 декабря 2018 года расплатится с компанией за выполненную работу.

Согласно контракту Плешачкова с Ципориным, компания "Энергия звука" обеспечивала технически прямую трансляцию четырёх игр группового этапа ЧМ-2018: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня) и Панама — Тунис (28 июня).

Но в последний день 2018 года Александр Ципорин так и не получил обещанных почти 98 миллионов рублей от Алексея Плешачкова и уже в середине января 2019 года отправился в Московский арбитражный суд, где и подал иск на должников.

12 февраля 2019 года судья Московского арбитражного суда Екатерина Иванова удовлетворила иск к АНО "Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу — 2018" и постановила выплатить столичной компании "Энергия звука" 98 миллионов рублей.

По информации Лайфа, решение Московского арбитражного суда вступило в законную силу, так как не было обжаловано в вышестоящем Девятом апелляционном суде.

— Юристы компании "Энергия звука" получили исполнительный лист и теперь ждут, когда на счета фирмы начнут поступать деньги, чтобы расплатиться с субподрядчиками, — заявил Лайфу знакомый с ситуацией собеседник. — Ведь гарантом всех финансовых выплат АНО "Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу — 2018" Алексея Плешачкова выступало Правительство Республики Мордовия.

Лайф не смог получить оперативный комментарий в компании "Энергия звука", АНО "Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу — 2018" и Правительстве Республики Мордовия.

Согласно данным базы СПАРК, "Энергия звука" только за последние два года (2017–2018) заключила госконтрактов на общую сумму почти 600 миллионов рублей.

Среди организаций, которым "Энергия звука" устанавливает различное сценическое оборудование, проводит видеотрансляции мероприятий, Кремлёвский дворец, Управление делами Администрации Президента РФ, дирекция спортивных и зрелищных мероприятий Департамента спорта Правительства Москвы, АО "ВДНХ".

Между тем, по информации Лайфа, в ближайшие дни в столицу Мордовии город Саранск прибудет внушительный десант аудиторов из Счётной палаты РФ.

Ведомство Алексея Кудрина организует проверку расходов Минспорта России, оргкомитета и ряда регионов на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Аудит коснётся и Саранска.

Специалисты Счётной палаты планируют провести аудит эффективности использования в 2017–2018 годах госсредств, направленных некоммерческим организациям, таким как Центр планирования и мониторинга программы подготовки к проведению в РФ ЧМ-2018, Организационный комитет "Россия-2018", Арена-2018 и АНО "Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу — 2018".

Ещё в 2017 году Счётная палата Республики Мордовия проводила проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2015–2016 годах в виде субсидий АНО "Дирекция города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу — 2018".

Тогда аудиторы выявили нарушения в проведении АНО научно-исследовательских работ, создании видеопрезентаций и видеофильма в рамках подготовки к предварительной жеребьёвке чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России на общую сумму более двух миллионов рублей.