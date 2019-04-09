Особые туристы. Полицейские просят разрешить им отдыхать за границей

Верховный суд РФ принял к рассмотрению административный иск, оспаривающий приказ 2013 года главы МВД Владимира Колокольцева. Он ограничил право полицейских на выезд за границу. Теперь стражам порядка, и то если у них нет допуска к секретам, можно отдыхать лишь в 13 странах, большинство из которых — в СНГ.

В Верховный суд обратился бывший командир взвода ДПС УВД Южного административного округа Москвы Максим Лужных. Его уволили из полиции после отдыха за границей.

По информации Лайфа, в 2016 году Максим Лужных посетил Доминиканскую Республику и Болгарию. А в рапорте своему руководству указал, что отпуск проведёт на территории России. После того как начальство дорожного полицейского узнало о нарушенном приказе МВД, у Максима начались неприятности.

А 27 марта 2017 года Максима уволили на основании того же приказа главы МВД РФ Владимира Колокольцева от 12 сентября 2013 года № 705-дсп "Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ".

По словам юриста Владимира Воронцова из международной правозащитной группы "Агора", который представляет в суде интересы экс-полицейского, Лужных на протяжении последних нескольких лет пытается оспорить решение начальства. Он оспаривает приказ главы МВД РФ Колокольцева № 705-дсп, пункты которого противоречат закону — Конституции РФ и международному праву, так как каждый может свободно выезжать за пределы своей страны, это право может быть ограничено только законом, считает юрист.

Но, по мнению руководителя столичного профсоюза полицейских Михаила Пашкина, Максим Лужных виноват сам.

— Нельзя, конечно, было сообщать начальству, что ты будешь отдыхать в России, а самому отправиться за границу. Надо было просто прийти к нам в профсоюз, и наши юристы помогли бы полицейскому грамотно написать рапорт. И за границу в отпуск съездил бы, и на службе остался, — говорит Пашкин. — У нас в профсоюзе есть свой секрет убеждения полицейских начальников. А какой — расскажу каждому пришедшему лично.

Профсоюзный лидер московских полицейских Пашкин отмечает, если у сотрудника органов внутренних дел нет допуска к работе с документами, имеющими государственную тайну, он и не обязан указывать в рапорте на отпуск, куда он собирается ехать отдыхать.

— Однако, если у полицейского есть допуск к работе с документами, содержащими гостайну, то ему, конечно, необходимо сообщать своему начальнику, в какой стране он планирует провести отпуск, — говорит Пашкин.

Почётный адвокат России Александр Островский напоминает: в Конституции РФ написано, что каждый, кто законно находится на территории РФ, может свободно выезжать из неё и возвращаться (ч. 2, ст. 27).

— Также в конституции говорится: права человека могут быть ограничены только федеральным законом, а не приказом, например, министра внутренних дел, — считает Островский.

Именно здесь вступает в свои права Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

— Данный закон определяет, кому и каким образом может быть ограничен выезд. Там есть, например, чёткая позиция — "сотрудник ФСБ". То есть если ты сотрудник ФСБ, то сам лишь этот факт, согласно этому закону, запрещает тебе выезд из страны, — говорит юрист и добавляет, что для сотрудников МВД такой нормы нет. Зато есть норма для лиц, ознакомленных со сведениями "особой важности" и "совсекретно".

— Издают свои приказы в МВД и других силовых ведомствах, забывая, что это не федеральный закон, а только приказ, который не может ограничивать свободу передвижения гражданам РФ, — напоминает Островский.

Однако за последние годы уволен из правоохранительных органов именно из-за поездки за границу далеко не один столичный сотрудник ДПС Максим Лужных.

Так, в 2016 году работы лишился сотрудник ГИБДД из города Сосновый Бор Ленинградской области. Он поехал в отпуск в Тунис по загранпаспорту брата-близнеца.

А годом ранее из МВД РФ был уволен взрывотехник СОБРа УВД по Ханты-Мансийскому автономному округу. Офицер имел допуск к секретным сведениям, однако в период с 2014 по 2015 год выезжал на отдых в Турцию, Вьетнам и Египет. А начальству офицер сообщал, что загорал в Крыму.

Выезд за рубеж ограничен сейчас не только сотрудникам МВД, но и личному составу УФСИН, ФСБ, ФСО, Минобороны, Федеральной службы судебных приставов, прокуратуры, Следственного комитета и судейского корпуса. В данных ведомствах работает более 3,6 млн человек.

Из них в МВД — 905 тыс., в Минобороны — 2 млн, во ФСИН — 325 тыс., в прокуратуре — 51 тыс., в СК РФ — 21 тыс., в судейском корпусе — 30 тыс., в службе судебных приставов — 23 тыс., а в органах ФСО и ФСБ служат около 250 тыс.

Согласно ведомственным приказам, отдыхать в 2019 году силовики и военные имеют право только в 13 странах: Азербайджан, Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия.

Юрист Александр Островский напоминает: каждому сотруднику силовых ведомств и Минобороны необходимо помнить, что, перед тем как поехать в отпуск, он должен написать рапорт своему непосредственному командиру или начальнику и только после одобрения руководством может собираться за границу.