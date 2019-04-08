За себя и того парня. Кумарину светит пожизненный срок за убийство Старовойтовой
Фото: © РИА Новости/Андрей Стенин
Новые обвинения для Кумарина не стали сюрпризом. Ещё в марте 2018 года Лайф в одной из публикаций, посвящённой началу судебного процесса над Владимиром Кумариным как организатора создания тамбовской ОПГ, предположил, что после обвинительного приговора криминальному авторитету предъявят новое обвинение — "Соучастие в организации убийства депутата Госдумы РФ Галины Старовойтовой". Так и произошло.
5 апреля 2019 года СК РФ предъявил ему официальные обвинения в убийстве Старовойтовой.
Следователи уверены, что в 1998 году Владимир Барсуков был осведомлён о желании некоего неустановленного лица прекратить политическую деятельность лидера партии "Демократическая Россия" Галины Старовойтовой, активная политическая и государственная деятельность которой вызвала острое неприятие у её оппонентов, вплоть до ненависти отдельных из них.
Силовики считают, что Барсуков по заказу этого неустановленного лица согласился организовать убийство Старовойтовой. Парламентария застрелили 20 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге.
Статья 277 УК РФ ("Организация посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля") предусматривает высшую меру наказания. Однако в России с 1996 года действует мораторий на смертную казнь, поэтому осуждённые по данной статье УК РФ приговариваются к пожизненному лишению свободы.
Следователи считают, что Барсукову помог организовать убийство Михаил Глущенко — бывший депутат Госдумы второго созыва от партии ЛДПР.
В 2015 году Глущенко — с учётом ранее назначенного ему восьмилетнего срока за вымогательство — был осуждён на 17 лет колонии строгого режима.
Чтобы получить минимальный срок, Михаил Глущенко заключил досудебное соглашение и назвал Владимира Барсукова заказчиком убийства Старовойтовой.
Сыщики выяснили, что с поручением совершить убийство Михаил Глущенко обратился к бывшему военному Юрию Колчину, а тот сколотил для исполнения заказа преступную группу, а экс-парламентарий контролировал подготовку убийства Галины Старовойтовой.
Именно Колчин приказал наёмным убийцам, членам тамбовской ОПГ Виталию Акиншину и Олегу Федосову, убить Старовойтову в её подъезде. Стрелял Федосов, после объявления в розыск он исчез. Колчина же приговорили к 20 годам заключения, а Акиншин получил 23,5 года колонии строгого режима.
Что же касается Михаила Глущенко, то его впереди ждёт ещё один, третий по счёту судебный процесс. Глущенко обвиняют в организации тройного убийства на Кипре в 2004 году. Тогда жертвами стали Вячеслав Шевченко (брат Сергея Шевченко), его деловой партнёр и их переводчица. Дело расследует Второе следственное управление Следственного комитета СКР (расположено в Санкт-Петербурге). Свою вину Глущенко отрицает.
По словам защитника Кумарина Сергея Афанасьева, мотив, по которому тот мог организовать убийство Старовойтовой, до сих пор не известен и свою вину его подзащитный не признаёт.
Если суд признает вину Кумарина в организации убийства Старовойтовой, суд может закончиться для него пожизненным сроком.
Однако организацию убийства Старовойтовой сам Кумарин отрицает, в это не верят и потерпевшие — сестра погибшей Ольга Старовойтова и помощник Руслан Линьков, который был ранен во время покушения. По их мнению, следствию необходимо исследовать версию о возможной причастности к этому преступлению ЛДПР и городских властей.
А 20 марта 2019 года Куйбышевский районный суд Петербурга с учётом ранее вынесенных приговоров назначил Владимиру Кумарину наказание в виде 24 лет колонии строгого режима за организацию тамбовского преступного сообщества, а его подельнику Вячеславу Дрокову — 21 год тюрьмы.
Как установило судебное следствие, тамбовская ОПГ держала более 10 лет Санкт-Петербург и окрестности в страхе. На счету подопечных Кумарина — десятки убийств, рейдерских захватов предприятий, грабежей и вымогательств. Все предыдущие суды выносили главарю тамбовской ОПГ обвинительные приговоры и давали ему от 15 до 23 лет.
Согласно материалам следствия, Кумарин считается лидером тамбовской организованной преступной группировки, а Дроков — его главным помощником. В Санкт-Петербурге все знали Кумарина как неформального ночного хозяина города, а его группировку — как одну из самых кровожадных и жестоких.
Суд счёл Кумарина лидером тамбовской ОПГ, которой он руководил с конца 80-х годов. В группировку он собрал молодых спортсменов из Тамбовской области.
Группировка считалась одной из самых влиятельных и жестоких на северо-западе России. Группировка Барсукова — Кумарина к середине 90-х годов насчитывала около 400 бойцов. Она имела свою службу наружного наблюдения, агентов в ГУВД Петербурга и спецслужбах и свои ЧОПы "Торнадо" и "Ком-кон". Главной целью тамбовцев был контроль над ТЭКом и финансовым сектором Северо-Западного региона России.
По словам собеседника Лайфа из МВД РФ, Владимир Кумарин приехал в Ленинград в 1985 году из Тамбова, когда ему было 29 лет, а уже к 1988 году сколотил из своих земляков-спортсменов группировку.
— Тамбовцы обложили данью кооперативные кафе, рестораны, магазины. В 1992 году Кумарин был арестован по обвинению в вымогательстве и получил 4 года тюрьмы, но освободился по УДО в 1993 году, — рассказал офицер.
1 июня 1994 года на Владимира Кумарина было совершено покушение. Его "мерседес" был буквально изрешечен из автомата. В машине находились сам Владимир Кумарин, его телохранитель Виктор Гольман и шофёр. Водитель и телохранитель были убиты, а Кумарин с тяжёлыми ранениями попал в больницу.
Месяц Кумарин находился в коме, но остался жив, ему ампутировали руку. После выписки из больницы Кумарин уехал на лечение в Дюссельдорф, а затем в Швейцарию, откуда вернулся в Россию в 1998 году уже с фамилией Барсуков.
Кумарин был арестован в августе 2007 года по обвинению в рейдерских захватах ресторана "Петербургский уголок" и универсама "Смольнинский" и отмывании денег и вымогательстве.
Кумарин уже несколько раз был на скамье подсудимых. В конце нулевых он был признан виновным в рейдерских захватах собственности и осуждён к 15 годам тюрьмы.
А в 2016 году суд присяжных признал Кумарина вместе с подельниками Вячеславом Дроковым, Александром Корпушовым и Александром Меркуловым виновными в покушении на убийство владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева и в убийстве его охранника. Суд приговорил Кумарина и его подельников к 23 годам лишения свободы каждого.
По версии следствия, Кумарин организовал покушение на Васильева. Предположительно, обвиняемый хотел захватить нефтяной терминал. Согласно материалам дела, 5 мая 2006 года киллеры перегородили дорогу кортежу Васильева "Жигулями" на перекрёстке Левашовского проспекта и Ординарной улицы в Санкт-Петербурге и расстреляли его автомобиль из автоматов.
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