За себя и того парня. Кумарину светит пожизненный срок за убийство Старовойтовой

Не успел лидер тамбовских Владимир Барсуков-Кумарин получить 24 года за организацию банды, убийства и покушения, как Следственный комитет предъявил ему новые обвинения. На этот раз Кумарину инкриминируют соучастие в заказе на убийство в 1998 году в Санкт-Петербурге депутата Госдумы РФ Галины Старовойтовой. Если дело дойдёт до суда, главарю тамбовских грозит пожизненный срок. Главный заказчик расправы до сих пор неизвестен.

Новые обвинения для Кумарина не стали сюрпризом. Ещё в марте 2018 года Лайф в одной из публикаций, посвящённой началу судебного процесса над Владимиром Кумариным как организатора создания тамбовской ОПГ, предположил, что после обвинительного приговора криминальному авторитету предъявят новое обвинение — "Соучастие в организации убийства депутата Госдумы РФ Галины Старовойтовой". Так и произошло.

5 апреля 2019 года СК РФ предъявил ему официальные обвинения в убийстве Старовойтовой.

Следователи уверены, что в 1998 году Владимир Барсуков был осведомлён о желании некоего неустановленного лица прекратить политическую деятельность лидера партии "Демократическая Россия" Галины Старовойтовой, активная политическая и государственная деятельность которой вызвала острое неприятие у её оппонентов, вплоть до ненависти отдельных из них.

Силовики считают, что Барсуков по заказу этого неустановленного лица согласился организовать убийство Старовойтовой. Парламентария застрелили 20 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге.

Статья 277 УК РФ ("Организация посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля") предусматривает высшую меру наказания. Однако в России с 1996 года действует мораторий на смертную казнь, поэтому осуждённые по данной статье УК РФ приговариваются к пожизненному лишению свободы.

Следователи считают, что Барсукову помог организовать убийство Михаил Глущенко — бывший депутат Госдумы второго созыва от партии ЛДПР.

В 2015 году Глущенко — с учётом ранее назначенного ему восьмилетнего срока за вымогательство — был осуждён на 17 лет колонии строгого режима.

Чтобы получить минимальный срок, Михаил Глущенко заключил досудебное соглашение и назвал Владимира Барсукова заказчиком убийства Старовойтовой.

Сыщики выяснили, что с поручением совершить убийство Михаил Глущенко обратился к бывшему военному Юрию Колчину, а тот сколотил для исполнения заказа преступную группу, а экс-парламентарий контролировал подготовку убийства Галины Старовойтовой.

Именно Колчин приказал наёмным убийцам, членам тамбовской ОПГ Виталию Акиншину и Олегу Федосову, убить Старовойтову в её подъезде. Стрелял Федосов, после объявления в розыск он исчез. Колчина же приговорили к 20 годам заключения, а Акиншин получил 23,5 года колонии строгого режима.

Что же касается Михаила Глущенко, то его впереди ждёт ещё один, третий по счёту судебный процесс. Глущенко обвиняют в организации тройного убийства на Кипре в 2004 году. Тогда жертвами стали Вячеслав Шевченко (брат Сергея Шевченко), его деловой партнёр и их переводчица. Дело расследует Второе следственное управление Следственного комитета СКР (расположено в Санкт-Петербурге). Свою вину Глущенко отрицает.

По словам защитника Кумарина Сергея Афанасьева, мотив, по которому тот мог организовать убийство Старовойтовой, до сих пор не известен и свою вину его подзащитный не признаёт.

Если суд признает вину Кумарина в организации убийства Старовойтовой, суд может закончиться для него пожизненным сроком.

Однако организацию убийства Старовойтовой сам Кумарин отрицает, в это не верят и потерпевшие — сестра погибшей Ольга Старовойтова и помощник Руслан Линьков, который был ранен во время покушения. По их мнению, следствию необходимо исследовать версию о возможной причастности к этому преступлению ЛДПР и городских властей.

А 20 марта 2019 года Куйбышевский районный суд Петербурга с учётом ранее вынесенных приговоров назначил Владимиру Кумарину наказание в виде 24 лет колонии строгого режима за организацию тамбовского преступного сообщества, а его подельнику Вячеславу Дрокову — 21 год тюрьмы.

Как установило судебное следствие, тамбовская ОПГ держала более 10 лет Санкт-Петербург и окрестности в страхе. На счету подопечных Кумарина — десятки убийств, рейдерских захватов предприятий, грабежей и вымогательств. Все предыдущие суды выносили главарю тамбовской ОПГ обвинительные приговоры и давали ему от 15 до 23 лет.

Согласно материалам следствия, Кумарин считается лидером тамбовской организованной преступной группировки, а Дроков — его главным помощником. В Санкт-Петербурге все знали Кумарина как неформального ночного хозяина города, а его группировку — как одну из самых кровожадных и жестоких.

Суд счёл Кумарина лидером тамбовской ОПГ, которой он руководил с конца 80-х годов. В группировку он собрал молодых спортсменов из Тамбовской области.

Группировка считалась одной из самых влиятельных и жестоких на северо-западе России. Группировка Барсукова — Кумарина к середине 90-х годов насчитывала около 400 бойцов. Она имела свою службу наружного наблюдения, агентов в ГУВД Петербурга и спецслужбах и свои ЧОПы "Торнадо" и "Ком-кон". Главной целью тамбовцев был контроль над ТЭКом и финансовым сектором Северо-Западного региона России.

По словам собеседника Лайфа из МВД РФ, Владимир Кумарин приехал в Ленинград в 1985 году из Тамбова, когда ему было 29 лет, а уже к 1988 году сколотил из своих земляков-спортсменов группировку.

— Тамбовцы обложили данью кооперативные кафе, рестораны, магазины. В 1992 году Кумарин был арестован по обвинению в вымогательстве и получил 4 года тюрьмы, но освободился по УДО в 1993 году, — рассказал офицер.

1 июня 1994 года на Владимира Кумарина было совершено покушение. Его "мерседес" был буквально изрешечен из автомата. В машине находились сам Владимир Кумарин, его телохранитель Виктор Гольман и шофёр. Водитель и телохранитель были убиты, а Кумарин с тяжёлыми ранениями попал в больницу.

Месяц Кумарин находился в коме, но остался жив, ему ампутировали руку. После выписки из больницы Кумарин уехал на лечение в Дюссельдорф, а затем в Швейцарию, откуда вернулся в Россию в 1998 году уже с фамилией Барсуков.

Кумарин был арестован в августе 2007 года по обвинению в рейдерских захватах ресторана "Петербургский уголок" и универсама "Смольнинский" и отмывании денег и вымогательстве.

Кумарин уже несколько раз был на скамье подсудимых. В конце нулевых он был признан виновным в рейдерских захватах собственности и осуждён к 15 годам тюрьмы.

А в 2016 году суд присяжных признал Кумарина вместе с подельниками Вячеславом Дроковым, Александром Корпушовым и Александром Меркуловым виновными в покушении на убийство владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева и в убийстве его охранника. Суд приговорил Кумарина и его подельников к 23 годам лишения свободы каждого.

По версии следствия, Кумарин организовал покушение на Васильева. Предположительно, обвиняемый хотел захватить нефтяной терминал. Согласно материалам дела, 5 мая 2006 года киллеры перегородили дорогу кортежу Васильева "Жигулями" на перекрёстке Левашовского проспекта и Ординарной улицы в Санкт-Петербурге и расстреляли его автомобиль из автоматов.