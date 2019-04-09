Король мафиози. Устроит ли Таро передел в криминальном мире?

Из колонии строгого режима в Оренбургской области освободился лидер одного из крупных мафиозных кланов Тариэл Ониани (Таро). Недавно его главный оппонент Захарий Калашов (Шакро Молодой) на восемь лет отправился в колонию, поэтому Таро может попытаться занять пост короля всех мафиози и затеять передел сфер влияния в российском криминальном мире.

9 апреля 2019 года из печально знаменитой колонии строгого режима "Чёрный дельфин" в Соль-Илецком районе Оренбургской области после почти десятилетней отсидки за вымогательство и похищение московского бизнесмена вышел Таро. Однако его друзьям, которые приехали к колонии, не удалось с ним даже поздороваться. К Таро подошли оперативники МВД и объявили ему, что он арестован с санкции районного прокурора на 40 дней. Всё это время криминальный генерал будет содержаться в одном из местных СИЗО.

У оперативников будет достаточно времени, чтобы решить, что дальше делать с таким "беспокойным" клиентом. Дело в том, что освобождение из колонии лидера крупного мафиозного клана вызывает серьёзную обеспокоенность не только у них, но и в криминальном мире. В воровском мире к Таро есть много вопросов, и это может закончиться для него трагически. Да и ему самому есть кому мстить за старые обиды и ситуации.

К счастью, российские силовики могут избавиться от Таро совершенно легально. Ещё в 2010 году миграционная служба установила, что у Ониани нет российского гражданства. По состоянию на 6 февраля 1992 года, когда постоянно зарегистрированные на территории России граждане РСФСР автоматически получали гражданство, Ониани такого гражданства не приобрёл. Таким образом, теперь Таро подлежит депортации.

Главный вопрос: куда? Ониани (Мулухов) хоть и родился в Грузии, но, по некоторым данным, гражданства этой страны не имеет. А если бы и имел, то депортация в Грузию автоматически стоила бы ему нового длительного срока. В Грузии только лишь за само звание вора в законе грозит строгое наказание.

По некоторым данным, теперь Таро может податься в Турцию, где обосновались многие представители его мафиозного клана.

За решётку Таро попал в июне 2009 года. Тогда криминального авторитета в элитном подмосковном посёлке Горки-2 задержали сотрудники МУРа и ФСБ. Следователи СК РФ предъявили Ониани обвинения в похищении человека и вымогательстве 250 тысяч долларов. Спустя год Хамовнический районный суд Москвы приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. Тогда же Тариэл Ониани этапом отправился из столичного СИЗО Матросская Тишина в колонию строгого режима на территории Соль-Илецкого района Оренбургской области.

Когда десять лет назад Таро попал в СИЗО Матросская Тишина, в тюрьму пришёл "воровской прогон". Фактически это был смертельный приговор, под которым подписались 36 воров в законе, в том числе Аслан Усоян (Дед Хасан) и Захарий Калашов (Шакро Молодой). Они объявили арестантам о том, что Таро больше не вор, и рекомендовали поступить с ним, как требуют того законы криминального мира. Дед Хасан уже давно был лютым врагом Таро, и истоки конфликта между их кланами уходят корнями ещё в 1980-е годы.

Однако уже летом 2010 года в колонию, где отбывал наказание Таро, пришло другое письмо, но уже от сторонников Тариэла Ониани, подписанное 30 авторитетами, что Таро снова вор в законе.

В январе 2013 года возле московского ресторана "Старый фаэтон" (считался штаб-квартирой Аслана Усояна. — Прим. Лайфа) на Большой Никитской улице в Москве был застрелен Дед Хасан.

В том же 2013 году лидером криминального мира России после гибели Деда Хасана стал именно Шакро Молодой.

Как отмечают источники Лайфа в МВД РФ, скорее всего убийство Деда Хасана связано с его давним конфликтом с Таро.

Считается, что конфликт между Таро и Дедом Хасаном возник в середине 80-х годов прошлого века при разделе сфер влияния над преступностью в России и ряде стран бывшего Советского Союза и Западной Европы.

Хасан и Таро поначалу решали спорные вопросы посредством воровских сходок. Потом конфликт перешёл в фазу заказных убийств — началась попеременная ликвидация их доверенных лиц, в том числе и воров в законе. Одним из катализаторов конфликта стало покушение на сторонника Деда Хасана — вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика) в июле 2009 года. Неизвестный расстрелял криминального авторитета на выходе из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. Снайпер попал Япончику в живот.

В МВД РФ предполагают, что покушение на Япончика организовал именно Таро. Кроме того, в 2009 году Аслан Усоян смог убедить в этом и воровской мир.

Однако, как отмечают эксперты Лайфа, после убийства Деда Хасана в 2013 году война между кланами Шакро Молодого и Таро на время прекратилась.

Новый виток войны между Таро и Шакро Молодым произошёл в конце 2017 года. 22 декабря 2017 года в Стамбуле был застрелен криминальный авторитет Давид Алханашвили — Дато Панкисский, считавшийся приближённым Таро.

Полиция Турции выяснила, что убийство Дато Панкисского организовал Андраник Согоян, являющийся приближённым Шакро Молодого.

— Шакро Молодой приказал приехать в Стамбул Андранику Согояну с несколькими киллерами. Именно Согоян выследил Давида Алханашвили и отдал приказ киллерам на устранение, — рассказывает источник Лайфа в российском МВД. — Именно Согоян 22 декабря 2017 года выследил Дато Панкисского в одном из ресторанов на берегу Босфора на окраине Стамбула. Чтобы выманить Дато Панкисского на улицу, Согоян позвонил ему по телефону и предложил встретиться.

Как установили турецкие полицейские, когда Дато Панкисский вышел из ресторана на улицу и прошёл несколько сотен метров в сторону побережья, чтобы встретиться с Андраником Согояном, прогремели выстрелы.

По мнению опрошенных Лайфом экспертов, убийство 36-летнего криминального авторитета из Грузии Давида Алханишвили, входившего в окружение известного вора в законе Тариела Ониани (Таро), связано с борьбой криминальных кланов за контроль над преступным миром России.

По версии же сотрудника одного из ОРЧ ГУУРа МВД РФ, Согоян организовал убийство Алханишвили по просьбе Захария Калашова, чтобы отомстить Дато Панкисскому за покушение в 2011 году членов его банды в Бельгии на племянника Шакро — Давида Озманова (Дато Краснодарского).

— Тогда в результате нападения Дато Краснодарский получил множественные ножевые ранения, в том числе лица и головы. Якобы за нападением на племянника Шакро Молодого наблюдал Дато Панкисский, — говорит эксперт.

После нападения в Бельгии Дато Озманов чудом остался жив и ещё долго лечился.

— Организаторам и участникам нападения на Дато Краснодарского Шакро Молодой ещё в 2011 году вынес смертный приговор, — рассказывает Лайфу источник в российских спецслужбах.

В пользу этой версии говорит и другое недавнее убийство криминального лидера в Турции. Осенью 2017 года в этой стране расстреляли кутаисского вора в законе из клана Тариэла Ониани — Гочу Алпаидзе (Алфасона), с которым у Шакро Молодого был конфликт, так как он тоже считал его причастным к нападению на племянника Дато Озманова.

Напомним, 12 июля 2016 года Захарий Калашов был задержан по делу о вымогательстве, а уже 19 июля ему предъявили обвинение в даче взятки первому замначальника ГСУ СКР по Москве Денису Никандрову, начальнику управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко и его заместителю Александру Ламонову.

14 декабря 2015 года Шакро Молодой вместе со своим знакомым Андреем Кочуйковым (Итальянец) и Эдуардом Романовым участвовали в перестрелке на Рочдельской улице в Москве, ставшей следствием вымогательства восьми миллионов рублей у хозяйки кафе Elements.

Тогда Кочуйков и Романов были задержаны полицией. Затем Шакро Молодой пытался за взятку порядка одного миллиона долларов освободить их из СИЗО.

В 2018 году суд отправил Шакро Молодого в тюрьму на 8 лет.

И пока главный мафиози страны Захарий Калашов (Шакро Молодой) отбывает срок в колонии, управляет "криминальной Россией" Олег Шишканов (Шишкан) — подмосковный вор в законе, судимый за убийство и изнасилование, меценат и любитель футбола.

Шишкан в криминальном мире считается заслуженным человеком. В 1982 году в возрасте 18 лет он был осуждён за убийство и изнасилование. Как установило следствие, Шишканов с друзьями изнасиловали, а затем убили девушку. Чтобы скрыть следы преступления, труп сожгли. Когда Олега Шишканова арестовали, молодой человек взял всю вину на себя, подтвердив это и на суде.

В криминальном мире ходит легенда о том, что 18-летний Шишкан якобы на самом деле не участвовал в этом преступлении и совершил благороднейший поступок: взял на себя вину за авторитетных старших коллег, чтобы они остались на воле. По совокупности обвинений он получил 10 лет.

— Выйдя на волю в 1992 году, уже через год на воровской сходке в столичном гостиничном комплексе "Измайлово" 28-летний Шишкан стал вором в законе. Короновал его именно Шакро Молодой. Так в криминальном мире оценили благородный поступок Шишкана, — рассказал источник Лайфа в МВД РФ. — Поэтому, получив сейчас главную воровскую корону, Шишкан будет её хранителем до освобождения Шакро Молодого.