После взрыва в Екатеринбурге самогонщиков возьмут на контроль

В Екатеринбурге сотрудники следственного управления Следственного комитета по Свердловской области устанавливают причины взрыва самогонного аппарата, произошедшего в квартире их коллеги — руководителя следственного отдела СК РФ по Железнодорожному району города. В результате взрыва сотрудник СК и его супруга получили серьёзные ранения и ожоги тела и были госпитализированы.

Между тем руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает Росалкогольрегулированию начать лицензирование производителей и продавцов дистилляторов, чтобы государство следило за качеством продукции. По мнению общественника, это позволит избежать трагических последствий, таких как взрыв, произошедший утром 10 апреля в Екатеринбурге, или взрыв в ноябре прошлого года в Москве, в результате которых люди были ранены и оказались в больницах.

По словам Султана Хамзаева, он уже предлагал руководству Росалкогольрегулирования выйти в Правительство России с инициативой о лицензировании производителей и продавцов самогонных аппаратов.

— Вы поймите, что это не моя прихоть. Ведь само производство самогона связано с риском для жизни. Что-то где-то перегрелось — и вот вам взрыв, — говорит Лайфу Султан Хамзаев. — Ведь самогонные аппараты сейчас производят как на промышленных предприятиях, так и в домашних условиях, при этом о качестве продукции никто не говорит. Стоимость взрывоопасного агрегата — от пяти тысяч рублей до нескольких миллионов, всё зависит от объёма производства напитка.

Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев считает, что взрыв самогонного аппарата в одной из квартир жилого многоквартирного дома в столичном микрорайоне Котловка напоминает чиновникам из Росалкогольрегулирования, что проблема лицензирования производителей дистилляторов никуда не делась.

Однако депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предлагает запретить свободную продажу самогонных аппаратов.

По мнению парламентария, алкоголь в России — акцизный товар. Тот, кто гонит самогон, по сути, ворует государственные деньги, не платит акцизы.

— Я бы сейчас запретил продажу самогонных аппаратов, так как нет границ между домашним самогонным аппаратом и тем, который используется для "пьяной точки", так как девять из десяти аппаратов покупают для того, чтобы производить алкоголь не только для себя, — говорит Милонов.

По словам Султана Хамзаева, нужно учитывать, что законом об обороте алкогольной продукции не запрещено производство для собственных нужд. — Поэтому, скорее всего, если правоохранители не докажут, что в квартире на Нагорной улице, где произошёл взрыв, алкоголь самогонщики производили для продажи, то хозяин дистиллятора не будет наказан, — говорит Лайфу Хамзаев.

По расчётам Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), в России ежегодно производится около 200 млн литров самогона. Большая часть — кустарный самогон, который гонят на самодельных аппаратах маргинальные слои населения и бабушки в деревнях, для которых это семейная традиция.

Сегодня, согласно ст. 14.16 КоАП РФ, нарушение правил продажи алкоголя влечёт наложение штрафа в размере 3–4 тысяч рублей для должностных лиц и 30–40 тысяч для юридических лиц с возможной конфискацией алкогольной продукции в обоих случаях.

По другим статьям КоАП за предпринимательскую деятельность без лицензии гражданам грозит штраф 2–2,5 тысячи рублей с конфискацией продукции, орудий производства и сырья.

Между тем, по данным полиции города Екатеринбурга, взрыв в одной из квартир, расположенной на 14-м этаже жилого дома на улице Мехренцева, прогремел в 10.30 утра 10 апреля 2019 года.

— Сначала в квартире прозвучал хлопок, затем начался пожар. Жителей подъезда экстренно эвакуировали, среди них было 12 взрослых и восемь детей, — рассказали Лайфу в региональном управлении МЧС РФ.

— По предварительной версии следствия, в квартире во время приготовления самогона взорвался дистиллятор. В результате квартира полностью выгорела. Находившийся в квартире руководитель следственного отдела СК РФ по Железнодорожному району Екатеринбурга и его жена получили множественные ранения и ожоги более 50% тела, — рассказали Лайфу в правоохранительных органах Свердловской области. — За жизнь супругов борются врачи.