Момент, как молния подбросила туристов в воздух, попал на видео

Только вернувшись домой и посмотрев эти кадры, они поняли, что за неведомая сила оторвала их от земли.

Обрадовавшись хорошей погоде и ясному небу, супруги Марсель и Магда Галлардо решили подняться на одну из вершин горного массива Монсени в Каталонии. Они ещё не знали, что им предстоит не только преодолеть подъём в 1700 метров, но и пережить удар молнии, сообщает Daily Mail.

Когда туристы оказались наверху, их постигло разочарование: небо заволокли тучи, начался сильный град. Они все равно решили сделать видео на память — как вдруг что-то сшибло их с ног. Марсель и Магда остались невредимы, но весьма озадачены. Они утверждают, что находясь на вершине, видели только град — ничего похожего на грозу.

Только дома, пересмотрев кадры, снятые на горе, супруги поняли, что именно им довелось пережить. Марсель запечатлел разряд молнии, ударивший в скалу буквально в нескольких сантиметрах от места, где они стояли. Пара отделалась шоком, а их родственники теперь шутят, что им следует купить лотерейный билет — ведь так удача улыбается только раз в жизни.