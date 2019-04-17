Студентка подавала большие надежды, но её жизнь оборвалась из-за фото на скале

20-летняя Андреа Нортон отправилась вместе с одногруппниками в поход, который окончился для неё гибелью.

Андреа изучала экологию в Университете Брайар Клифф, Айова, США. Состояла в волейбольной команде, пела в хоре и, по словам друзей, была образцовой студенткой. Она любила природу и вела активную жизнь, пока трагическая случайность её не оборвала.

В роковой день девушка и её одногруппники наслаждались видами в национальном парке в Арканзасе. Они посетили местную достопримечательность, популярную среди туристов, — утёс Хоксбилл, напоминающий коготь ястреба. Андреа решила воспользоваться моментом и сделать эффектное фото на природе для своего инстаграма. Но что-то пошло не так — и она погибла, сорвавшись с высоты в 30 метров.

Примечательно, что это не единственный трагический случай, который произошёл в этом месте. По словам шерифа Гленна Уилера, в последние годы там погибло уже несколько человек, пишет The Sun.