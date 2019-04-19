Жена звезды "Американского пирога" уронила 5-летнего сына, сломав ему череп

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Жена звезды "Американского пирога" уронила 5-летнего сына, сломав ему череп

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Фото: instagram/biggsjason, jennymollen

А американский актёр Джейсон Биггс, который известен по роли Джимбо в известной молодёжной комедии братьев Вайц, не раз своим творчеством и позитивом радовал людей. Но недавно в семью актёра-весельчака пришло горе.

Жена Биггса — актриса Дженни Моллен — написала в своём инстаграме страшный пост. 39-летняя мама рассказала, что нечаянно уронила на пол их 5-летнего сынишку Сида и тот так сильно ударился, что сломал череп. Мальчика срочно доставили в больницу и поместили в реанимацию.

В субботу вечером я уронила сына на голову, в результате чего он получил перелом черепа и попал в реанимацию

Дженни Моллен

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/jennymollen/" target="_blank"><strong>jennymollen</strong></a></p>

Но, к счастью, врачи постарались сделать всё возможное, чтобы поставить ребёнка на ноги. По словам актрисы, малыш Сид уже вернулся домой и хотя и медленно, но приходит в себя. Дженни поблагодарила медицинский персонал и обратилась к родителям, которые тоже могут попасть в подобные жуткие ситуации. "Моё сердце обращается ко всем родителям, которые когда-либо окажутся в таком положении. Вы не одиноки...", — написала Дженни.

<p>Фото: Instagram/<a href="https://www.instagram.com/biggsjason/" target="_blank"><strong>biggsjason</strong></a></p>

Биггс и Моллен познакомились на съёмках фильма "Девушка моего лучшего друга" и поженились в 2008 году. Они воспитывают двух сыновей и часто выкладывают милые совместные снимки с детишками в соцсетях.

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