Жена звезды "Американского пирога" уронила 5-летнего сына, сломав ему череп

А американский актёр Джейсон Биггс, который известен по роли Джимбо в известной молодёжной комедии братьев Вайц, не раз своим творчеством и позитивом радовал людей. Но недавно в семью актёра-весельчака пришло горе.

Жена Биггса — актриса Дженни Моллен — написала в своём инстаграме страшный пост. 39-летняя мама рассказала, что нечаянно уронила на пол их 5-летнего сынишку Сида и тот так сильно ударился, что сломал череп. Мальчика срочно доставили в больницу и поместили в реанимацию.

В субботу вечером я уронила сына на голову, в результате чего он получил перелом черепа и попал в реанимацию Дженни Моллен

Но, к счастью, врачи постарались сделать всё возможное, чтобы поставить ребёнка на ноги. По словам актрисы, малыш Сид уже вернулся домой и хотя и медленно, но приходит в себя. Дженни поблагодарила медицинский персонал и обратилась к родителям, которые тоже могут попасть в подобные жуткие ситуации. "Моё сердце обращается ко всем родителям, которые когда-либо окажутся в таком положении. Вы не одиноки...", — написала Дженни.

Биггс и Моллен познакомились на съёмках фильма "Девушка моего лучшего друга" и поженились в 2008 году. Они воспитывают двух сыновей и часто выкладывают милые совместные снимки с детишками в соцсетях.