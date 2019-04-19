В Тернополе жестоко зарезали известную татуировщицу, оставив на шее следы укусов

Труп изрезанной ножом Татьяны П. утром 16 апреля нашла подруга её матери вместе с рабочим, который делал в съёмной квартире девушки ремонт.

27-летняя Татьяна П. была известной в Тернополе личностью, пишут "Факты". Девушка вместе со своим парнем содержали тату-салон, она имела множество поклонников в соцсетях и даже появлялась в выпуске передачи "Говорит Украина". И её действительно сложно было не заметить. Тело красавицы густо покрывали разнообразные татуировки.

Но жизнь украинки трагически оборвалась. И на шее зарезанной ножом Татьяны, по некоторым данным, были обнаружены также следы от укусов человека. В убийстве девушки подозревают её знакомого, имя которого тоже было на слуху.

Последние несколько лет подозреваемый Андрей Г. всеми возможными способами модифицировал свою внешность. И помимо пирсинга, которым уже никого не удивишь, у парня были закрашены белки глаз, наращены клыки, разрезан язык и изменена форма ушей. А также раньше он носил силиконовые имплантаты в виде рожек.

По сообщениям местных СМИ, Андрей сознался в преступлении своей матери. Женщина заявила, что сын вернулся домой, рассказал о содеянном, взял несколько сотен долларов и скрылся. Правоохранители искали 26-летнего парня сутки и в итоге задержали во Львове. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании мужчине меры пресечения, сообщили в пресс-службе Нацполиции. Что сподвигло неформала на такой страшный поступок, пока не известно.