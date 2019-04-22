В Москве погибла чемпионка России по тайскому боксу по прозвищу Лютая

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В Москве погибла чемпионка России по тайскому боксу по прозвищу Лютая

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Фото: Mash

Тело девушки обнаружили на козырьке одного из подъездов на Кронштадтском бульваре.

26-летняя Кристина Мялина скончалась от травм после падения с большой высоты, пишет Mash. Девушка занималась тайским боксом, была кандидатом в мастера спорта, чемпионкой Москвы и Московской области и побеждала в Кубке России.

<p>Фото: telegram/<a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank">Mash</a></p>

Кристина рассказывала, что выбрала именно этот вид спорта, потому что просто любит драться. Среди друзей девушка даже получила прозвище Лютая. А в ответ на вопрос про мечты отмечала, что хочет прожить долгую жизнь: "[Мечтаю] о жизни на природе, о собаке, о больших достижениях в спорте, о счастье и здоровье родителей и близких, о жизни до ста лет". Обстоятельства гибели молодой спортсменки предстоит выяснить правоохранителям.

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