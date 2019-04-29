В бочке около ОВД "Балашиха" оказалась взрывчатка. У Лайфа есть доказательства

В распоряжении Лайфа оказались результаты независимой экспертизы, в ходе которой установлены компоненты взрывчатого вещества.

С чего всё началось

6 апреля прямо под стеной здания отдела МВД микрорайона Заря в подмосковной Балашихе один из дворников обнаружил металлическую бочку, рядом с которой находились две пластиковые бутылки с неизвестной жидкостью и мобильный телефон с проводами. Прибывшие на место взрывотехники и кинологи со служебной собакой установили, что внутри находится взрывчатка.

Федеральное и областное МВД, а также Федеральная служба безопасности, сотрудники которой занимаются расследованием дела, пока не разглашают подробностей. По одной из версий, бомбу в бочке собрали и установили под стеной отдела МВД ещё в ноябре прошлого года. Мощность устройства, согласно имеющимся данным, составляет до семи килограммов в тротиловом эквиваленте.

Сим-карта, установленная в телефоне-детонаторе, была зарегистрирована на уроженца Киргизии. Поиск его по горячим следам результатов не дал — согласно имеющимся данным, человек давно покинул территорию России. Известно, что люди, готовившие устройство к взрыву, как минимум один раз проверяли его исправность. На телефоне оперативники ФСБ обнаружили два пропущенных вызова: от 23 и 25 ноября 2018 года.

Грязная бомба

Бомба возле отдела полиции не взорвалась по чистой случайности. Мобильный телефон, который террористы хотели использовать как электрический детонатор, просто разрядился на морозе. Однако это обстоятельство грамотно предусмотрели: дополнительно бомбу "запитали" на батарейку типа "крона", однако на холоде такие аккумуляторы разряжаются всего за пару часов. От бомб, которые использовались боевиками для совершения терактов, самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное под стеной отдела полиции, отличает весьма специфический состав — отдельные компоненты непросто найти даже на чёрном рынке.

В заключении по результатам независимой экспертизы (копия имеется в распоряжении Лайфа) указано, что кроме тринитротолуола — одного из самых распространённых типов взрывчатки — в составе взрывного устройства был обнаружен гептилциклогексан — крайне токсичное вещество, производные которого использовались в качестве топлива для двигателей в баллистических ракетах с ядерной боевой частью. Специалисты отмечают, что пропорции, в которых были обнаружены токсичные вещества, позволяют сделать вывод о попытке совершить не просто взрыв, а самый настоящий демонтаж здания с его попутным "выжиганием" с помощью высоких температур. Такое устройство, по словам экспертов, требует не просто аккуратности в сборке, но и опыта работы с отдельными химическими элементами.

Эксперты-взрывотехники, имеющие опыт работы в условиях боевых действий и обезвредившие не одну самодельную бомбу, отмечают, что, хотя бомба и была собрана практически "на коленке", её изготовлением занимались люди, определённо знавшие азы подрывного дела и прошедшие специальную подготовку. По словам экспертов, для изготовления бомбы, предположительно, использовали так называемую "схему 2005 года". В переводе с языка взрывотехников на обычный это значит, что подобные устройства сотрудники служб разминирования обнаруживали в 2005–2006 годах.

Судя по данным из экспертизы, взрывчатки было много. Очень много. Здание бы не устояло. Важно понимать и другое: в таких объёмах такие компоненты СВУ крайне тяжело достать эксперты-взрывотехники

Снесло бы до фундамента

В данный момент относительно типа взрывного устройства нет никаких официальных данных. На запрос Лайфа по поводу хода следствия в Главном управлении Министерства внутренних дел не ответили. Однако эксперты-взрывотехники, изучившие результаты экспертизы и часть уже известных данных, пришли к выводу, что семь килограммов (плюс-минус килограмм для промежуточного детонатора) было бы достаточно для крупного теракта.

Исходя из данных независимой экспертизы, места размещения и веществ, выбранных неизвестными для подрыва, специалисты сделали однозначный вывод: если бы устройство сработало, как задумывал его создатель, от управления МВД Заря в Балашихе остался бы только фундамент. Такие разрушения, как пояснили эксперты, причинило бы взрывное устройство в оболочке. При взрыве безоболочечного взрывного устройства большой мощности, как отмечают специалисты по разминированию, у здания отдела полиции обрушились бы часть перекрытий и почти половина крыши, а продукты горения создали бы объёмный огненный шар, который спалил бы всё внутри.