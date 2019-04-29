Момент, как кран рухнул на здание Google и убил четырёх человек, попал на видео

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Момент, как кран рухнул на здание Google и убил четырёх человек, попал на видео

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Видео: youtube/Dash Cam Captures Moment Crane Falls From Google Building Onto Traffic In Seattle!

Очевидцам удалось запечатлеть ужасающий момент, когда качающийся на сильном ветру башенный кран обрушивается вниз на город.

Смертельный инцидент произошёл в Сиэтле, США. На камеру видеорегистратора попало, как башенный кран падает на крышу нового здания "Гугла". А затем обрушивается на проезжую часть, раздавив по меньшей мере шесть автомобилей и повредив здания, пишет Daily Mail.

К сожалению, не обошлось без жертв. В результате происшествия погибло четыре человека, в том числе двое рабочих и студентка местного вуза Сара Вонг. Девушка училась на первом курсе Тихоокеанского университета Сиэтла и собиралась стать медсестрой.

<p>Фото: Facebook/<strong>Sarah Wong</strong></p>

Среди троих пострадавших — 25-летняя мама с ребёнком, которую доставили в больницу. Что послужило причиной падения крана, выяснить ещё предстоит.

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