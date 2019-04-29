Момент, как кран рухнул на здание Google и убил четырёх человек, попал на видео

Очевидцам удалось запечатлеть ужасающий момент, когда качающийся на сильном ветру башенный кран обрушивается вниз на город.

Смертельный инцидент произошёл в Сиэтле, США. На камеру видеорегистратора попало, как башенный кран падает на крышу нового здания "Гугла". А затем обрушивается на проезжую часть, раздавив по меньшей мере шесть автомобилей и повредив здания, пишет Daily Mail.

К сожалению, не обошлось без жертв. В результате происшествия погибло четыре человека, в том числе двое рабочих и студентка местного вуза Сара Вонг. Девушка училась на первом курсе Тихоокеанского университета Сиэтла и собиралась стать медсестрой.

Среди троих пострадавших — 25-летняя мама с ребёнком, которую доставили в больницу. Что послужило причиной падения крана, выяснить ещё предстоит.