Известный диджей погиб по нелепой случайности, пытаясь помочь подруге из России

Австралийский музыкант Адам Нит, который был известен под псевдонимом Адам Скай, основал свою музыкальную студию и год назад занял третье место среди лучших диджеев Азии. Но жизнь звезды трагически оборвалась из-за нелепой случайности.

Музыкант отдыхал на Бали, где остановился вместе с двумя знакомыми в одном из отелей города Кута. Там 4 мая и произошёл трагический инцидент. Парня обнаружили всего в крови с порезами на теле. Потеря крови оказалась фатальной, и Адаму не смогли помочь — он скончался.

Причиной гибели послужило желание музыканта помочь своей сотруднице и подруге — россиянке Зое Л., пишет 9news. Вышло так, что девушка упала с террасы и сломала ногу. Адам кинулся её спасать, но в спешке, пытаясь выбежать во двор, не заметил стеклянные двери и налетел на них со всей силы. Его гибель подтвердили друзья в соцсетях.

У Адама было около миллиона подписчиков в "Фейсбуке" и 38 тысяч фанатов в "Инстаграме", которые не могут поверить в неожиданную смерть кумира. По словам персонала отеля, Адам был очень приятным в общении, несмотря на свою популярность.