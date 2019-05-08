7-летний мальчик погиб, пытаясь повторить клип любимого рэпера с горящим авто

Врачи несколько дней боролись за жизнь 7-летнего Франклина Мизеса из Доминиканской Республики, но спасти мальчика, получившего ожоги более 60% поверхности тела, не удалось.

Франклин вместе со старшими двоюродными сестрами, 11-летней Перлой и 14-летней Анджели, устроили пожар возле своего дома в городе Санто-Доминго. Дети захотели повторить сцену из клипа пуэрто-риканского рэпера Bad Bunny, а в результате оказались в больнице с ожогами, занимающими более 50% поверхности тела, сообщает Daily Mail.

Врачи боролись за жизнь Франклина, получившего ожоги второй и третьей степени, более двух недель, но он не выжил. Оставшись без присмотра взрослых, дети нашли канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, вынесли её на улицу и подожгли, вдохновившись популярным клипом.

Отец мальчика работает электромехаником и хранит инструменты и горючие вещества дома. Но часть вины за случившееся он возлагает на музыкантов, подающих, по его мнению, плохой пример молодёжи.

Музыкальное видео трэп-исполнителя Bad Bunny под названием La Romana набрало уже более 43 миллионов просмотров на YouTube. В клипе рэпер выступил в дуэте с доминиканским певцом El Alfa. По сюжету девушка обливает "ламборгини" горючим веществом и поджигает, а музыканты танцуют на фоне горящего спорткара.