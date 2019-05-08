Найдено предсмертное фото туристов, сделанное незадолго до схода лавины на Алтае

Перед походом, оказавшимся смертельным для семи из девяти человек, одна из его участниц разместила у себя на странице снимок, который теперь считается последним прижизненным фото туристов.

Снимком, на котором находятся участники группы, поделилась Валерия Одаренко — главный редактор сайта "Наукоград-пресс" в новосибирском Кольцове. Она написала первого мая в соцсети, что вскоре они отправляются в путь. И назвала людей на размещённом фото "четвёркой Симонова".

Завтра выходим на маршрут. Добрались до Кош-Агача уже затемно, ночуем в доме. Четвёрка Симонова. :) Валерия Одаренко, погибшая туристка

А восьмого мая стало известно, что туристы из Новосибирской области попали под лавину в Республике Алтай — в районе Южно-Чуйского хребта. Семеро из них погибли. Выжили только две девушки — Наталья Антонова и Екатерина Полянская. Именно они и рассказали о страшных событиях через двое суток, когда смогли добраться до ближайшей деревни.

В списке погибших — участники секции горного туризма Новосибирского государственного университета. Во главе группы стоял опытный альпинист Николай Симонов, который уже в течение пятнадцати лет покорял горы.