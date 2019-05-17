Модель Playboy скончалась, после того как её нашли дома без сознания

Смерть 39-летней Эшли Массаро стала неожиданностью и шоком для её поклонников и друзей.

Американку нашли в бессознательном состоянии у неё дома на Лонг-Айленде. Её срочно доставили в больницу, где за жизнь женщины боролись врачи. Но, к сожалению, усилия медиков оказались тщетны и Эшли умерла, не приходя в себя.

Раньше Эшли занималась рестлингом, но настоящая слава к ней пришла, когда американка попала на обложку журнала Playboy. Она вела популярный аккаунт в "Инстаграме", где делилась зачастую откровенными снимками и приобрела 162 тысячи подписчиков. За два месяца до гибели Эшли рассказывала, что снова хочет вернуться в спорт. А 5 января опубликовала тревожный твит, словно предчувствуя свою смерть.

У тех, кто умер вчера, были планы на это утро. У тех, кто умер утром, были планы на вечер. Не принимай жизнь как должное. В мгновение ока всё может измениться. Поэтому прощай и люби всем сердцем. Возможно, у тебя больше не будет такого шанса Эшли Массаро

Причины смерти модели пока не раскрываются, но, по словам правоохранителей, она не связана с криминалом, пишет Daily Mail. У Эшли осталась 19-летняя дочь.