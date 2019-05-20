В Хабаровске спортсмен получил страшную травму, приседая со штангой

Теперь пауэрлифтеру из Благовещенска Ярославу Радашкевичу предстоит длительный период реабилитации.

Пауэрлифтер отправился на чемпионат Евразии, который проходил в Хабаровске. Парень долго к нему готовился и надеялся на хорошее выступление. А на боль в голени, которая появилась за две недели до соревнований, не обратил внимания, пишет "Амур.Инфо". Однако из-за неё даже стартовый вес 250 кг оказался парню не по силам. На жутких кадрах видно, как Ярослава придавливает штангой после того, как у него подкашиваются ноги.

Спортсмен получил серьёзные травмы и сейчас находится в больнице в Хабаровске. У него закрытый перелом двух берцовых костей на одной ноге и полный перелом голени. Парню придётся сейчас оставить не только спорт, но и работу (он был тренером в зале) с учёбой.