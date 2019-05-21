Студентка из Белоруссии погибла, упав с 10-го этажа, где пыталась сделать селфи

19-летняя Виктория Г. училась в Европейском государственном университете, который находится в столице Литвы Вильнюсе. Судя по её снимкам, девушка была яркой и эффектной.

Тело Виктории обнаружили в студенческом городке, где она жила в общежитии. По словам очевидцев, девушка решила сделать красивое фото на фоне ночного неба над городом, пишет Mirror. Для этого она забралась сначала на табурет, затем — на край балкона на 10-м этаже. Там она внезапно потеряла равновесие и сорвалась вниз.

На место сразу вызвали скорую, врачи пытались спасти студентку около получаса, но их усилия оказались тщетными, пишет ru.delfi. Сердце девушки перестало биться. Смерть Виктории подтвердили в МИД Республики Беларусь. Вильнюсские правоохранители занимаются расследованием обстоятельств трагедии, а служба по делам студентов обещает оказать психологическую помощь учащимся.

Виктория была студенткой второго курса постоянной формы обучения программы "Медиа и коммуникация" в ЕГУ. На сайте учебного заведения появилась запись с соболезнованиями.