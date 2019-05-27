Официантка хотела выловить из супа зажигалку клиента, но произошёл взрыв — видео

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Официантка хотела выловить из супа зажигалку клиента, но произошёл взрыв — видео

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Видео: Reddit/meister2a

Несчастный случай произошёл в китайском ресторане Haidilao в Куньмине (провинция Юньнань).

Один из посетителей заведения уронил в кастрюлю с варевом зажигалку, которую передавал своему другу. На кадрах с камеры наблюдения можно видеть, как официантка попыталась выловить её из блюда, готовящегося при клиентах. Но внезапно ёмкость с кипящим супом взорвалась прямо в лицо девушке.

Официантку срочно доставили в больницу. Впрочем, как и посетителя, на которого тоже попали брызги. Он получил незначительные ожоги руки. Девушка, к счастью, тоже идёт на поправку, пишет Daily Mail. По словам администрации ресторана, они занимаются расследованием инцидента и собираются ввести дополнительное обучение для сотрудников.

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