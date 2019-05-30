На камеру попало, как в Якутии рабочий чудом выжил после наезда на провода

В Сети становится вирусным ролик с аварией, которая произошла в селе Эмиссы Амгинского района.

На кадрах видно, как два трактора везут по улице огромную железную ёмкость для воды, на которой сидит человек. В какой-то момент водители проезжают под проводами, не замечая их. Они задевают и повреждают линию электропередачи. Цистерна раскачивается под испуганные крики очевидцев, и во все стороны летят искры.

Тракторы буксировали шестиметровый резервуар на водокачку с территории центральной котельной, пишет КП. И у одного из водителей, как выяснилось позже, не было прав на управление данным видом техники. К счастью, пассажиру, находившемуся наверху, удалось избежать страшной участи, мужчина остался жив. А инспекторы ДПС выписали трактористам четыре штрафа.