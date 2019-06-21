Быстрая реакция мамы спасла жизнь малышу, когда тот сорвался с перил — видео

Пугающий инцидент, едва не стоивший жизни ребёнку, произошёл в Медельине, Колумбия.

На появившихся в Сети кадрах с камеры наблюдения в офисном здании видно, как мама с маленьким ребёнком выходит из лифта. Сначала женщина ведёт малыша за руку, но потом отвлекается на телефон. И кроха, выпустив мамину ладошку, направляется прямиком к перилам, наклоняется и падает.

Женщина среагировала мгновенно. Она успела схватить ребёнка за ногу, в то время как к ней бежали испуганные сотрудники. Они помогли ей затащить малыша обратно, и он был спасён. Учитывая, что это был четвёртый этаж, всё могло закончиться трагедией, пишет El Espectador. При этом в Сети часть пользователей стали осуждать маму, которая не уследила за ребёнком. Но многие писали, что это вина проектировщиков, которые не создали безопасные условия для людей.