Пассажирка пыталась выйти из летящего самолёта и кричала: "Я убью вас всех"

25-летняя девушка из Мейденхеда, Англия, изрядно напугала пассажиров лайнера, следовавшего из Лондона в Даламан, Турция.

По словам других пассажиров, перед взлётом туристка вела себя вполне нормально, пишет The Sun. Но как только самолёт оторвался от земли, она начала мешать другим и будто внезапно опьянела. Её пытались успокоить стюарды, но это только усугубило ситуацию — британка становилась всё агрессивнее.

А спустя 45 минут она сорвалась с места, побежала к аварийной двери и попыталась её открыть, но девушку оттащили двое стюардов. Тогда она бросилась в кабину пилотов, однако один из пассажиров толкнул её на пол. Вскоре подоспели члены экипажа, на которых британка пыталась нападать, крича ругательства и угрожая тем, что хочет убить других пассажиров. Чтобы её удержать, понадобилось шесть человек.

Они её держали, и тогда она начала кричать: "Отстаньте от меня" и "Я собираюсь убить всех". <...> Я была в ужасе. Ты ничего не можешь сделать, не сможешь сбежать Эми Варол, пассажирка

Пилотам пришлось запрашивать помощь. Для сопровождения самолёта обратно в аэропорт вылета отправили два истребителя ВВС. Когда лайнер удалось посадить, буйную туристку передали полиции. Ей предъявили обвинения в нападении и угрозе безопасности полёта, освободив под залог до 30 июля.