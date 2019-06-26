Погромщики сняли издевательское видео, как разносят подъезд под Зеленоградом

Чем руководствовались парни, устраивая погром и выкладывая его в Сеть, остаётся только гадать.

В ночь на 25 июня в ЖК "Мелодия леса" в деревне Голубое под Зеленоградом разгромили подъезд дома. Буйствующего парня снял на видео его приятель. На кадрах видно, как "затейник" разбивает зеркало головой, а затем выбивает дверь в комнату консьержа. Беспредел сопровождается весёлым смехом оператора. Всего же выбитых дверей оказалось три.

Ролик выложил в инстаграм-истории пользователь с ником malchikmolodoi, пишет "Инфопортал Зеленограда". На нём можно увидеть несколько надписей, в том числе "Доброе утро, у*****и!". Правда, позже парень удалил видео, но оно уже распространилось в Сети.

По словам местных жителей, они два раза вызывали правоохранителей, но те так и не явились. Жильцы рассказали, что погром устроили приятели их соседа Ивана К., который в апреле тоже устраивал в доме дебош. Тогда пострадал мужчина, который попросил парня не шуметь, и его ребёнок. Этот инцидент, по словам очевидцев, полиция тоже проигнорировала.

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