Раненый житель Тувы чудом выжил, пролежав месяц в берлоге медведя как запас еды

Как покалеченному мужчине удалось не погибнуть в таких суровых условиях, остаётся загадкой.

Житель Республики Тыва, который назвал себя Александром, угодил в лапы медведя. Зверь сильно покалечил его, сломав позвоночник. Однако хищник не стал сразу есть свою жертву, а затащил в берлогу и припрятал про запас, до худших времён, пишет EADaily.

Измождённого и измученного пострадавшего спустя месяц обнаружили охотники. Найти израненного мужчину им помогли собаки. Что особенно удивительно, Александр находился в сознании и мог двигать руками, несмотря на сильное истощение. Его передали на попечение медиков, подробности о его состоянии пока не известны.

Житель Тувы в одиночку отбился от медведя, откусив ему язык