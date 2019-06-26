Раненый житель Тувы чудом выжил, пролежав месяц в берлоге медведя как запас еды

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Фото © Pinterest / Joel Leineweber

Как покалеченному мужчине удалось не погибнуть в таких суровых условиях, остаётся загадкой.

Житель Республики Тыва, который назвал себя Александром, угодил в лапы медведя. Зверь сильно покалечил его, сломав позвоночник. Однако хищник не стал сразу есть свою жертву, а затащил в берлогу и припрятал про запас, до худших времён, пишет EADaily.

<p>Фото © Telegram/<a href="https://t.me/Cbpub" target="_blank">КБ</a></p>

Измождённого и измученного пострадавшего спустя месяц обнаружили охотники. Найти израненного мужчину им помогли собаки. Что особенно удивительно, Александр находился в сознании и мог двигать руками, несмотря на сильное истощение. Его передали на попечение медиков, подробности о его состоянии пока не известны.

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