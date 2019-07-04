Папа вовремя поднял панику, случайно сняв на дрон, как к его детям плывёт акула

Фотограф из Флориды поделился пугающими снимками акулы, подплывающей к его детям и их друзьям. Кадры были сделаны случайно на беспилотник мужчины.

Собираясь на семейный отдых на пляже, Дэн Утсон захватил дрон, чтобы сделать воздушный снимок своих детей, играющих в воде. Кто знал, что эта идея спасёт его семью от встречи с акулой.

Видите эту тёмную тень, которая направляется прямо к берегу и этим людям? Это то, что я видел со своего дрона на этих выходных... Ах да! Трое из этих людей — мои дети! Дэн Утсон

Вторая же фотография была сделана после того, как Дэн закричал, чтобы все поскорее выбирались из воды, подальше от хищника. Он был определённо слишком близко, чем кто-либо мог этого ожидать.

Дэн — профессиональный фотограф и видеограф. Cвой дрон он обычно использует исключительно для рабочих целей, но, к счастью, в те выходные передумал.

По сообщениям Today, встреча с акулой произошла вечером, когда рабочий день спасателей уже был закончен. Уотсон сказал, что этот опыт оказался большим потрясением для его детей и теперь они предпочтут развивать свои навыки в строительстве песочных замков.

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