Папа вовремя поднял панику, случайно сняв на дрон, как к его детям плывёт акула

Собираясь на семейный отдых на пляже, Дэн Утсон захватил дрон, чтобы сделать воздушный снимок своих детей, играющих в воде. Кто знал, что эта идея спасёт его семью от встречи с акулой.
Видите эту тёмную тень, которая направляется прямо к берегу и этим людям? Это то, что я видел со своего дрона на этих выходных... Ах да! Трое из этих людей — мои дети!
Дэн Утсон
Вторая же фотография была сделана после того, как Дэн закричал, чтобы все поскорее выбирались из воды, подальше от хищника. Он был определённо слишком близко, чем кто-либо мог этого ожидать.
Дэн — профессиональный фотограф и видеограф. Cвой дрон он обычно использует исключительно для рабочих целей, но, к счастью, в те выходные передумал.
По сообщениям Today, встреча с акулой произошла вечером, когда рабочий день спасателей уже был закончен. Уотсон сказал, что этот опыт оказался большим потрясением для его детей и теперь они предпочтут развивать свои навыки в строительстве песочных замков.
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