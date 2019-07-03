Сына правителя эмирата ОАЭ нашли мёртвым после вечеринки с наркотиками

Известный 39-летний дизайнер шейх Халид бин Султан аль-Касими был сыном правителя эмирата Шарджа. В Великобританию он переехал в девять лет.

Тело Халида обнаружили в его пентхаусе в Лондоне, Англия. По словам источников, в доме у дизайнера, вероятно, была вечеринка, на которой употребляли запрещённые препараты, пишет The Sun. Предположительно, шейх мог скончаться от передозировки наркотиков. Однако истину выяснить ещё предстоит.

Скорее всего, там была вечеринка и некоторые гости принимали наркотики и занимались сексом. Предполагается, что шейх Халид мог внезапно скончаться в результате употребления наркотиков Источник

Халид, как указано на его сайте, переехал в Англию в девять лет для учёбы в школе Тонбридж. После получил степень по архитектуре в Университетском колледже Лондона и увлёкся дизайном одежды. В 2008 году шейх основал собственный бренд Qasimi. Он представлял свои коллекции на неделях моды в Париже и Лондоне. Среди поклонников его творчества оказались певицы Леди Гага и Шерил Коул.

Отец Халида Султан III бин Мухаммада аль-Касими написал о трагедии в своём инстаграме, объявив трёхдневный траур. Он уже лишился старшего сына в 1999 году — тот скончался в возрасте 24 лет от передозировки героина.