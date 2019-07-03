Фокусник крупно ошибся, и стрела попала в голову напарника на глазах у зрителей

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Фото © Facebook / Li Lau — One Crazy China

Зрители, пришедшие на фестиваль в Грейамстауне, ЮАР, увидели намного больше, чем планировали.

Во время выступления фокусника Брендона Пила и его помощника Ли Лау что-то пошло не так. Парни готовили магический трюк с арбалетом, но вместо восхищения толпе пришлось вздрогнуть от ужаса. Выпущенная стрела угодила Ли прямо в голову на глазах у зрителей, пишет Daily Mail.

<p>Брендон Пил (слева) и его помощник Ли Лау. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/OneCrazyChina/?__tn__=kC-R&eid=ARCmQh-RGW4f0CqgRBKs7UH4nxDGLK_6vB_XLKpNc6GyUoUDGWKDVE-Bp-R7O51VCQYD29D_QiATN52S&hc_ref=ARTn6NR4YKGyJaNUS81X5BpP-B0LkDpH7YEfT1pjcAVwos5Wmqa8HxZ0qPSlXXbnMMA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCr_AgalJypGpw9BfXd6UDnHsFQe07FcFVFmgcVM8xzTw_Xf2duJV-RTjl4KQLDiq3xyTvCj0auXD-AzjKCZWbsGKhI-TaqumWVJ0YNWLVRY-Oi7W4ZrccBC66SLGR8Fd-AhvaFLSpxvF-mAw-p8b2eTOkaiWGm8NnjyAEoR_ihy6xXM6NgkjXNwSgscwHEn373dy626i46XOg7wMFpY6vmw7eYn1KfLhGrwcqWo7xSi0A_4vCZcS9dRmpt8dOvGY6uPohcGXSPXQP-G5IoKjuoG0exUWgb17bTfu6WOgowPse5weVS2mdz2nvTf7yoUMJbZZnYYnzZH76L2goSINQZMw" target="_blank">Li Lau — One Crazy China</a></p>

Посетителей немедленно удалили с места происшествия. По словам очевидцев, некоторые из них даже плакали. Организаторы пообещали оказать им психологическую помощь. Ли же пришлось немедленно госпитализировать. Но всё оказалось не так страшно. Стрела не пробила череп ассистента, и он отделался наложением трёх швов на затылок.

<p>Ли Лау с медперсоналом в больнице. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/OneCrazyChina/?__tn__=kC-R&eid=ARCmQh-RGW4f0CqgRBKs7UH4nxDGLK_6vB_XLKpNc6GyUoUDGWKDVE-Bp-R7O51VCQYD29D_QiATN52S&hc_ref=ARTn6NR4YKGyJaNUS81X5BpP-B0LkDpH7YEfT1pjcAVwos5Wmqa8HxZ0qPSlXXbnMMA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCr_AgalJypGpw9BfXd6UDnHsFQe07FcFVFmgcVM8xzTw_Xf2duJV-RTjl4KQLDiq3xyTvCj0auXD-AzjKCZWbsGKhI-TaqumWVJ0YNWLVRY-Oi7W4ZrccBC66SLGR8Fd-AhvaFLSpxvF-mAw-p8b2eTOkaiWGm8NnjyAEoR_ihy6xXM6NgkjXNwSgscwHEn373dy626i46XOg7wMFpY6vmw7eYn1KfLhGrwcqWo7xSi0A_4vCZcS9dRmpt8dOvGY6uPohcGXSPXQP-G5IoKjuoG0exUWgb17bTfu6WOgowPse5weVS2mdz2nvTf7yoUMJbZZnYYnzZH76L2goSINQZMw" target="_blank">Li Lau — One Crazy China</a></p>

Позже парни извинились за то, что были недостаточно аккуратны и напугали зрителей. При этом фокусники отметили, что их "магические" приспособления устроены особым образом, чтобы избежать смертельных случаев. Они отметили, что их шоу продолжатся, как и было запланировано.

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