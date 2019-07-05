В Запорожье парень облил бензином и поджёг свою невесту на глазах у прохожих

Жуткий инцидент произошёл 2 июля неподалёку от села Бабурка, Украина. Его сняли на камеру довольно хладнокровные очевидцы.

Недавно Запорожье потрясла страшная новость. 28-летний Виталий Ч. облил бензином и поджёг свою 22-летнюю возлюбленную Дарью (имя изменено) на глазах у прохожих. При этом некоторые очевидцы попытались помочь жертве, а другие просто снимали, как она горит. Девушку доставили в больницу с ожогом 90% поверхности тела, где за её жизнь борются врачи, пишет ТСН.

Но в это сложно поверить, взглянув на соцсети Дарьи. Девушка была просто без ума от своего бойфренда. "Я готова любить его каждую частичку и дарить ему счастье, как он дарит мне каждый день", — писала она. Совместные фотографии, счастливые лица. По словам Дарьи, за год отношений они почти каждый день проводили вместе. Парень казался просто идеальным: постоянно дарил цветы и делал дорогие подарки, спуская на любимую всё до копейки.

Каждую ночь прижимается так, что и дышать невозможно. Впервые замуж позвал на второй день знакомства А всерьёз попросил мою руку у родителей через пару месяцев отношений со всеми почестями Дарья, пострадавшая

Однако появилась информация, что ссора вспыхнула из-за ревности. По словам подруг Дарьи, парень жутко её ревновал и контролировал каждый шаг, не отпуская даже на маникюр. И сама девушка отмечала бурный характер их отношений: "Если скандалим, так пол квартиры рушим, миримся — вторая половина страдает". Сам Виталий на суде плакал, просил прощения, но отрицал вину, утверждая, что просто хотел её проучить. В отношении него завели дело по статье "Покушение на убийство".