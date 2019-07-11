21-летний музыкант умер накануне своего дня рождения, выпив коктейль с кофеином

Трагедия пришла в дом талантливого Лаклана Фута из Нового Южного Уэльса, Австралия, ещё в конце декабря 2018 года, но потребовалось два вскрытия и множество тестов, чтобы понять, что же на самом деле случилось с парнем.

Лишь недавно семье Фут удалось получить ответ на интересующие их вопросы. В связи с этим отец Лаклана — Найджел — опубликовал в "Фейсбуке" пост, в котором предупредил молодых людей и их родителей об опасности. Он не хотел бы снова возвращаться к этой теме и вспоминать тяжёлое для семьи время, но его сообщение способно спасти кому-то жизнь, пишет LADbible.

В тот злополучный вечер Лаклан праздновал с друзьями приближение Нового года. После вечеринки он вернулся домой и решил сделать себе протеиновый коктейль, а чтобы избежать возможного похмелья, парень добавил немного чистого кофеина. На следующее утро, в день его 22-го рождения, семья Лаклана нашла его мёртвым в ванной.

Вскрытие показало, что во всём была виновата та самая доза кофеина. Всего одна чайная ложка эквивалентна 25–50 чашкам кофе. Очевидно, что Лаклан не знал о грозящей опасности, — порошок хранился в простом пакете без этикеток. Скорее всего, кто-то из знакомых посоветовал парню его попробовать и отсыпал немного, но этого хватило.

Мы не злимся на того человека, что поделился с Лаки кофеином, мы понимаем, что это была трагичная, но случайная ошибка. Мы просто хотим предупредить всех об опасности чистого кофеина. Не принимайте его, особенно не зная о дозировке! Найджел Фут

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