Беременная модель впала в кому после массажа ног и умерла через полгода

Трагедия произошла в городе Чиангмае, Северный Таиланд. Полицейские ведут расследование в отношении массажистки.

В роковой день 25-летняя танцовщица и модель Вираван Кедкесри, которая ждала ребёнка, отправилась на массаж ног. Но во время сеанса девушка вдруг упала в обморок. Персонал попытался привести её в чувство, однако ничего не вышло.

Вскоре на место прибыли медики, и Вираван срочно доставили в больницу. Но ещё в машине скорой помощи она перенесла инсульт и остановку сердца, из-за чего у модели случился выкидыш, пишет Mirror. Врачи диагностировали у девушки тромбоэмболию лёгочной артерии — закупорку лёгочной артерии или её ветвей тромбами.

Вираван впала в кому, из которой ей так и не суждено было выйти. Полгода в её палате дежурили родственники и пятилетний сын. Но, по словам дяди девушки Чайвата Хамьи, они поняли, что у неё не было никаких шансов. И Вираван отключили от аппарата жизнедеятельности.

После выкидыша Вираван не проявляла никаких признаков сознания, а прошло уже полгода. Это было очень трудное решение, но теперь она покоится с миром Чайват Хамья, дядя

Изначально полицейские отказались проводить расследование, решив, что это просто частный спор между семьёй и массажисткой. Но им пришлось это сделать после внимания СМИ. Родственники девушки выдвинули повторные обвинения. И теперь правоохранителям предстоит выяснить, обладала ли массажистка достаточной квалификацией, чтобы делать тайский массаж беременным. По их словам, персонал не должен был обслуживать девушку в положении из-за угрозы здоровью.