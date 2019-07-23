Беременная модель впала в кому после массажа ног и умерла через полгода

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Фото © Facebook / วิราวรรณ เกษเกษี

Трагедия произошла в городе Чиангмае, Северный Таиланд. Полицейские ведут расследование в отношении массажистки.

В роковой день 25-летняя танцовщица и модель Вираван Кедкесри, которая ждала ребёнка, отправилась на массаж ног. Но во время сеанса девушка вдруг упала в обморок. Персонал попытался привести её в чувство, однако ничего не вышло.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/wirawan.zaza?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBAu7WwvVdWYkwEFr-yt86BcWq5H0MEqG7xo0TUsC-TxHQ8VNQ59GT_EDHc_7__UqArdnp52s_uGuRn&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>วิราวรรณ เกษเกษี, </strong></a><a href="https://www.facebook.com/UnNuevoDia/?__tn__=kC-R&eid=ARAOn-sj9knh_z37M1lHFQb8sLcmdfb-PAtPxsE6Osy7BcvtaduQgm_EH6Vy_5O8pnCFbFO-igMxJJ1E&hc_ref=ARRsPnBmF_lMufcm1fJY_LhP7YyKOGt-cLNhO5fJrWgpaow0icu3fjtfEtyfgxJbN_8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDj5tOevoc5z8qCBOJ3StG0ilTl1c8f405T8rmVKNkujL9NUWKxzBVCjNIcB8MEU4hb6HEdLjWIZhUb6WEuoLAkwBAmxhOb05ru928x71XgG_gZzBHxh6Ypq_dlJDPDtMHRTH7AlABVl_1B1RQdfpcDcMm7kLxv_B9jpecC87MinkQpou4k_xQvFwq-4-SrVSToRGiCIl_XofPxbjSlFF7xhybZKZWpEmZRrOV1qb3ToGkhggxSftHJ-nYJy1KyT-1JpnGYoh-wXRxbrqgr2a5ul6QIjTFQhCNgaEl97M0RUOsXoYm5XfYGwUQpYcEgcmnm9YJBqWPhEvbHrA" target="_blank"><strong>Un Nuevo Día</strong></a></p>

Вскоре на место прибыли медики, и Вираван срочно доставили в больницу. Но ещё в машине скорой помощи она перенесла инсульт и остановку сердца, из-за чего у модели случился выкидыш, пишет Mirror. Врачи диагностировали у девушки тромбоэмболию лёгочной артерии — закупорку лёгочной артерии или её ветвей тромбами.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/wirawan.zaza?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBAu7WwvVdWYkwEFr-yt86BcWq5H0MEqG7xo0TUsC-TxHQ8VNQ59GT_EDHc_7__UqArdnp52s_uGuRn&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>วิราวรรณ เกษเกษี</strong></a></p>

Вираван впала в кому, из которой ей так и не суждено было выйти. Полгода в её палате дежурили родственники и пятилетний сын. Но, по словам дяди девушки Чайвата Хамьи, они поняли, что у неё не было никаких шансов. И Вираван отключили от аппарата жизнедеятельности.

После выкидыша Вираван не проявляла никаких признаков сознания, а прошло уже полгода. Это было очень трудное решение, но теперь она покоится с миром

Чайват Хамья, дядя

Изначально полицейские отказались проводить расследование, решив, что это просто частный спор между семьёй и массажисткой. Но им пришлось это сделать после внимания СМИ. Родственники девушки выдвинули повторные обвинения. И теперь правоохранителям предстоит выяснить, обладала ли массажистка достаточной квалификацией, чтобы делать тайский массаж беременным. По их словам, персонал не должен был обслуживать девушку в положении из-за угрозы здоровью.

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