Гости заповедника сняли, как бизон снёс 9-летнюю девочку, подбросив её в воздух

Девочка из Флориды, США, гуляла по парку вместе с группой из 50 человек, когда зверь решил показать свой дикий нрав.

Ничего не подозревающие беспечные туристы снимали на камеру величественного бизона в Йеллоустонском парке. Часть из них подошли слишком близко, и зверю, видимо, не понравилось такое соседство. Он бросился на бродивших позади людей. На кадрах видно, как двоим взрослым удаётся убежать от разъярённого животного. Но девятилетняя девочка не успела скрыться, и буйвол напал на неё и подбросил высоко в воздух.

Семья срочно доставила малышку в домик для туристов неподалёку, где ей оказали помощь медики, пишет Daily Mail. Инцидент расследуется, но в правилах парка указано, что посетителям следует держаться от бизонов и лосей на расстоянии более 20 м, а от хищников — около 100 м.

В Йеллоустонском парке — дикая природа. Когда животное находится рядом с тропой, дощатым настилом, парковкой или в развитом районе, дайте ему пространство. Если потребуется, лучше развернитесь и идите другим путём представители парка

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