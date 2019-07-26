23-летний боксёр упал прямо на ринге и скончался через несколько дней

23-летний аргентинец Уго Сантильян стал вторым боксёром за неделю, который скончался после поединка.

20 июля Уго Сантильян сошёлся на ринге с уругвайцем Эдуардо Хавьером Абреу в Сан-Николасе, Аргентина. Десятираундовый бой закончился ничьей, но вскоре у Уго подкосились ноги, он упал прямо на ринге и был срочно госпитализирован, пишет Daily Mail.

У боксёра диагностировали почечную недостаточность, он впал в кому. Кроме того, ему провели операцию на мозге из-за обнаруженного сгустка крови. Но усилия медиков оказались тщетны. Спортсмен пережил две остановки сердца и дыхания и скончался 25 июля. Трагедия сильно потрясала боксёрский мир, учитывая, что всего несколько дней назад от травм на ринге погиб ещё один боксер — 28-летний Максим Дадашев.

Уго Сантильян начал профессиональную карьеру в 2015 году. За это время он одержал 19 побед, нокаутировав восемь соперников. Шесть боев провёл вничью и одержал два поражения.