23-летний боксёр упал прямо на ринге и скончался через несколько дней

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Gif © YouTube / Luqueti Producciones

23-летний аргентинец Уго Сантильян стал вторым боксёром за неделю, который скончался после поединка.

20 июля Уго Сантильян сошёлся на ринге с уругвайцем Эдуардо Хавьером Абреу в Сан-Николасе, Аргентина. Десятираундовый бой закончился ничьей, но вскоре у Уго подкосились ноги, он упал прямо на ринге и был срочно госпитализирован, пишет Daily Mail.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://www.facebook.com/huguito.santillan.5?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARB-jw3wypY5ov6u6YhbTfJtnZYb1VJ_0xpCLr5zy9UL8iCL3jtL8Fj2tO-dqArQ5MbTOrFnQ0uFeBUO&tn-str=%2AF" target="_blank">Huguito Santillan</a></p>

У боксёра диагностировали почечную недостаточность, он впал в кому. Кроме того, ему провели операцию на мозге из-за обнаруженного сгустка крови. Но усилия медиков оказались тщетны. Спортсмен пережил две остановки сердца и дыхания и скончался 25 июля. Трагедия сильно потрясала боксёрский мир, учитывая, что всего несколько дней назад от травм на ринге погиб ещё один боксер — 28-летний Максим Дадашев.

Уго Сантильян начал профессиональную карьеру в 2015 году. За это время он одержал 19 побед, нокаутировав восемь соперников. Шесть боев провёл вничью и одержал два поражения.

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