Посетитель аквапарка умер, заразившись в воде амёбой, поедающей мозг

Эдди Грей решил провести день с друзьями в аквапарке. Никто не подозревал, что это обернётся настоящей трагедией.

59-летний примерный семьянин отправился в аквапарк Fantasy Lake в Северной Каролине, США. Но после весёлого отдыха с друзьями Грей почувствовал себя нехорошо и ему пришлось обратиться в больницу.

Врачи выяснили, что в мозге Эдди находится страшный паразит — амёба Неглерия Фоулера, которая попала в организм во время купания в аквапарке. При этом если её проглотить, она безвредна, пишет Daily Mail. Но в случае с Греем она попала через нос и далее через обонятельный нерв во все отделы головного мозга, который практически начала поедать. Медики оказались бессильны, и спустя менее двух недель мужчина скончался.

Амёба Неглерия Фоулера обитает в искусственных и естественных пресных водоёмах. По словам директора Департамента здравоохранения округа Камберленд, обычное плавание в них не так опасно, чаще заражение происходит при нырянии и прыжках с высоты. В целях безопасности он советует в таких случаях пользоваться зажимами и пробками для носа.