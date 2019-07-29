Студентка выжила во время стрельбы благодаря лямке, в которой застряла пуля

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Фото © Facebook / Daniesa Murdaugh

21-летняя Данис Мердо стала одной из участниц стрельбы, в которой погиб один человек и 11 получили ранения. И её история могла быть куда трагичнее.

Девушка рассказала невероятную историю, в которой она спаслась благодаря своей одежде. Данис была участницей ежегодной вечеринки Old Timers Event в Бруклине (Нью-Йорк, США), но внезапно в разгар веселья началась стрельба. Студентка побежала и, услышав хлопки позади, почувствовала, как что-то ударило её в спину.

Я не могла дышать. <...> Моё сердце бешено билось. Я чувствовала слабость и не могла встать

Данис Мердо

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/princess.naynay.9?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAKqe_VHyKO3lvP-wON5Qjsx1nVXMeJaoUBbNboZepD456juNgfli9J0d9NcHURJ94rpWnSqPZbAaf_&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Daniesa Murdaugh</strong></a></p>

При осмотре выяснилось, что в девушку попала пуля. Но по счастливой случайности она угодила прямо в лямку её бюстгальтера, что, судя по всему, спасло Данис жизнь, пишет Newsweek.

Слава богу, лямка бюстгальтера оказалась достаточно толстой, чтобы сдержать её [пулю]. Если бы не это, она прошла бы глубже

Данис Мердо

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/princess.naynay.9?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARAKqe_VHyKO3lvP-wON5Qjsx1nVXMeJaoUBbNboZepD456juNgfli9J0d9NcHURJ94rpWnSqPZbAaf_&tn-str=%2AF" target="_blank"><strong>Daniesa Murdaugh</strong></a></p>

Правоохранители считают, что стрелков было как минимум двое. У них пока нет подозреваемых, но полицейские проверяют, не была ли стрельба связана с бандитскими разборками.

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