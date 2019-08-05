"Это безумие!" Парень снял на видео бойню в Техасе, пытаясь спрятаться от пуль

3 августа Техас потрясла страшная стрельба, произошедшая в магазине в Эль-Пасо. Один из очевидцев выложил жуткие кадры с места событий.

Инстаграм-история, которую выложил парень, заставший стрельбу, стала распространяться в соцсетях. Видео начинается с того, что очевидец идёт по супермаркету Walmart, а на заднем фоне раздаются звуки выстрелов. Он рассказывает, что в кого-то сейчас стреляли, пишет Unilad. При этом самому парню удаётся выйти из супермаркета и сесть в машину.

Это безумие, я только что увидел, как застрелили пять человек Автор ролика

После чего он снял страшные кадры уже на стоянке у торгового центра, на которых видно, как сотрудники скорой оказывают помощь пострадавшим. Однако автор ролика демонстрирует поразительное спокойствие, отмечая, что ему всё ещё нужно сходить за продуктами и на этот раз он собирается пойти туда с пистолетом.

Напомним, что во время стрельбы в Техасе погибло по меньшей мере 20 человек. По подозрению в преступлении задержали 21-летнего Патрика Крузиуса, который перед терактом опубликовал расистский манифест. Мэр города Эль-Пасо ввёл в городе режим локального бедствия, а губернатор Техаса описал массовую стрельбу как "отвратительный и бессмысленный акт насилия".