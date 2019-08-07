Выстрел на миллиард. Что взрывалось на военном складе в Ачинске

1 млрд рублей ущерба, погибшие и раненые. Склады с артиллерийскими боеприпасами в Ачинске продолжают взрываться после пожара. Лайф разбирался, что именно взрывается на складах и какую опасность представляют боеприпасы.

Замминистра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что, по предварительным данным, причиной пожара и взрывов сотен тонн боеприпасов на военных складах в Ачинске стал человеческий фактор. Согласно информации из открытых источников, на складах до сих пор взрывается и горит 40 тыс. пороховых зарядов к артиллерийским и танковым снарядам.

Один выстрел для танка калибра 125 мм стоит 35 тыс. рублей Большая часть складов загружена танковыми боеприпасами, а общая стоимость 30 тыс. снарядов — примерно 1 млрд 50 млн рублей Фото © mil.ru

Если верить информации, публикуемой местными жителями в социальных сетях, то на складах недалеко от Ачинска могут храниться танковые и артиллерийские боеприпасы нескольких типов.

На складах могут храниться как обычные, так и специальные боеприпасы Кроме осколочно-фугасных снарядов к танкам на складах могут храниться кумулятивные и бронебойно-подкалиберные боеприпасы Фото © Минобороны России

По предварительной информации, главный источник горения на складе — пороховые заряды.

Российские танки и артиллерия используют снаряды с раздельным заряжанием Головная часть — сам снаряд со взрывчаткой, сразу за ним в канал ствола заряжают так называемый вышибной снаряд с порохом Фото © Минобороны России

Кроме того, каждый танк (например, Т-72Б3) оснащается зенитным крупнокалиберным пулемётом.

Для пулемёта калибром 12,7 мм предусмотрена специальная платформа В зависимости от условий боекомплект к пулемёту может составлять от 1 до 1,5 тыс. патронов Фото © Wikipedia

Артиллерийские снаряды калибра 152 мм, которые также взрываются на складах, используются для тяжёлых артиллерийских систем Российской армии.

Эти снаряды при попадании в дом могут оставить воронку глубиной до трёх метров Каждый снаряд калибра 152 мм весит не менее 46 кг и содержит внутри до 8 кг мощного взрывчатого вещества Фото © Минобороны России

Снаряды калибром 152 мм используются для мобильных и буксируемых артиллерийских комплексов. Полный залп артиллерийской батареи может "накрыть" территорию в несколько тыс. квадратных метров.

Один снаряд может накрыть площадь, на которой можно построить небольшой коттедж После попадания снаряда 152 мм всё живое в радиусе 100–150 метров поражается взрывной волной и осколками Фото © Минобороны России

Снаряды на складах в Ачинске взрывались не по очереди, а массово, что спровоцировало панику у местных жителей. Горение пороха и ударная волна некоторыми жителями воспринимались как применение ядерного оружия.

Воинская часть, на территории которой находятся склады с боеприпасами, находится всего в пяти километрах от посёлка Каменка. Точную мощность взрыва в тротиловом эквиваленте эксперты установить пока не могут.