Выстрел на миллиард. Что взрывалось на военном складе в Ачинске
Фото © EPA / DMITRY DUB / ТАСС
Замминистра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что, по предварительным данным, причиной пожара и взрывов сотен тонн боеприпасов на военных складах в Ачинске стал человеческий фактор. Согласно информации из открытых источников, на складах до сих пор взрывается и горит 40 тыс. пороховых зарядов к артиллерийским и танковым снарядам.
Один выстрел для танка калибра 125 мм стоит 35 тыс. рублей
Большая часть складов загружена танковыми боеприпасами, а общая стоимость 30 тыс. снарядов — примерно 1 млрд 50 млн рублей
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Если верить информации, публикуемой местными жителями в социальных сетях, то на складах недалеко от Ачинска могут храниться танковые и артиллерийские боеприпасы нескольких типов.
На складах могут храниться как обычные, так и специальные боеприпасы
Кроме осколочно-фугасных снарядов к танкам на складах могут храниться кумулятивные и бронебойно-подкалиберные боеприпасы
Фото © Минобороны России
По предварительной информации, главный источник горения на складе — пороховые заряды.
Российские танки и артиллерия используют снаряды с раздельным заряжанием
Головная часть — сам снаряд со взрывчаткой, сразу за ним в канал ствола заряжают так называемый вышибной снаряд с порохом
Фото © Минобороны России
Кроме того, каждый танк (например, Т-72Б3) оснащается зенитным крупнокалиберным пулемётом.
Для пулемёта калибром 12,7 мм предусмотрена специальная платформа
В зависимости от условий боекомплект к пулемёту может составлять от 1 до 1,5 тыс. патронов
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Артиллерийские снаряды калибра 152 мм, которые также взрываются на складах, используются для тяжёлых артиллерийских систем Российской армии.
Эти снаряды при попадании в дом могут оставить воронку глубиной до трёх метров
Каждый снаряд калибра 152 мм весит не менее 46 кг и содержит внутри до 8 кг мощного взрывчатого вещества
Фото © Минобороны России
Снаряды калибром 152 мм используются для мобильных и буксируемых артиллерийских комплексов. Полный залп артиллерийской батареи может "накрыть" территорию в несколько тыс. квадратных метров.
Один снаряд может накрыть площадь, на которой можно построить небольшой коттедж
После попадания снаряда 152 мм всё живое в радиусе 100–150 метров поражается взрывной волной и осколками
Фото © Минобороны России
Снаряды на складах в Ачинске взрывались не по очереди, а массово, что спровоцировало панику у местных жителей. Горение пороха и ударная волна некоторыми жителями воспринимались как применение ядерного оружия.
Воинская часть, на территории которой находятся склады с боеприпасами, находится всего в пяти километрах от посёлка Каменка. Точную мощность взрыва в тротиловом эквиваленте эксперты установить пока не могут.
20-километровую зону вокруг воинской части объявили запретной территорией
Взрывная волна от одного из крупных источников на территории части докатилась до Ачинска
Фото © ТАСС / Дмитрий Скворцов
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