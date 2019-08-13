Камера наблюдения сняла мощный взрыв внутри мастерской, где погибло 4 механика

Инцидент произошёл в китайской провинции Гуандун 9 августа во время рядовой замены топливного бака.

Звонок в службу спасения раздался в 12 часов по местному времени. Пожарные, полиция и скорая помощь сразу же прибыли на место возгорания, но потушить пожар удалось лишь через полтора часа. В общей сложности пострадало 100 квадратных метров торгового помещения, пишет The Jinan Sun.

К сожалению, два автомеханика, которых можно заметить на видео, и два находившиеся за кадром, погибли. Причинами пожара оказались пренебрежение техникой безопасности и статическое электричество. Механики перелили бензин в ведро, а после передвинули его и случайно высекли искру. Пары горючего вещества моментально вспыхнули.

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