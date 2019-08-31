Жених превратил в свадьбу похороны невесты, гибель которой увидел в прямом эфире

Жизнь Данг Тхиен Ан из Вьетнама разделилась на "до" и "после", когда он увидел страшную онлайн-трансляцию в "Фейсбуке". Там показывали аварию, в которой погибла его невеста.

Данг и его избранница познакомились и полюбили друг друга во время учёбы в технологическом университете в Хошимине, пишет AsiaOne. Последние два года пара жила и работала в Японии. Но несколько месяцев назад девушка вернулась во Вьетнам, чтобы подготовиться к предстоящей свадьбе (церемония должна была состояться в конце сентября).

Но случилось непоправимое. Данг, который остался работать в Японии, просматривая "Фейсбук", наткнулся на трансляцию аварии, произошедшей во Вьетнаме. И на месте происшествия увидел родителей своей невесты. Он немедленно связался с ними и узнал жуткую весть: его возлюбленная погибла.

Шокированный жених немедленно вернулся на родину. Но он не позволил страшному событию помешать исполнить его обещание. Парень устроил свадебную церемонию прямо на похоронах. Он спел песню, которую планировал исполнить на торжестве через месяц. И надел на палец обручальное кольцо, положив второе перед фото погибшей невесты.