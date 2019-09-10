Подросток раскрыл дело 27-летней давности, когда полицейские оказались бессильны

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Фото © Twitter/ctvedmonton

Семья Джанет Фаррис уже смирилась с тем, что не увидит её живой, ведь правоохранители так и не смогли дать им ответ и не нашли никаких следов. Но мысль о том, что же с ней произошло, не давала родственникам покоя на протяжении многих лет.

Тайна бесследного исчезновения женщины, которая пропала в 1992 году, отправившись на свадьбу в Альберту, Канада, оказалась раскрыта абсолютно случайно. Спустя 27 лет после инцидента 13-летний Макс Веренка отдыхал на озере Гриффин вместе со своей мамой. И, катаясь на лодке, заметил под водой нечто странное, пишет Unilad.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://mobile.twitter.com/ctvedmonton" target="_blank">ctvedmonton</a></p>

По очертаниям затонувший предмет был похож на автомобиль. И мама с сыном вспомнили аварию, произошедшую в этом месте в 2009 году. Возмущаясь, что машину ещё не извлекли, они обратились в полицию. Но правоохранители заявили, что они тогда добросовестно выполнили свою работу. Тем не менее служители закона снова приехали на место, но ничего не обнаружили.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://mobile.twitter.com/PatriotAM1150/status/1171131651176484866" target="_blank">PatriotAM1150</a></p>

Такой расклад настойчивого подростка не устраивал. Чтобы подтвердить свои слова, он нырнул под воду и заснял затопленную технику на камеру GoPro. Тогда уже полицейские извлекли из воды старенький автомобиль Honda Accord и были потрясены. Внутри находились тело и документы пропавшей 69-летней Джанет Фаррис. Предположительно, в роковой день она не справилась с управлением и упала в озеро. Теперь женщину наконец смогут похоронить, её семья благодарна за это юному детективу.

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