Подросток раскрыл дело 27-летней давности, когда полицейские оказались бессильны

Семья Джанет Фаррис уже смирилась с тем, что не увидит её живой, ведь правоохранители так и не смогли дать им ответ и не нашли никаких следов. Но мысль о том, что же с ней произошло, не давала родственникам покоя на протяжении многих лет.

Тайна бесследного исчезновения женщины, которая пропала в 1992 году, отправившись на свадьбу в Альберту, Канада, оказалась раскрыта абсолютно случайно. Спустя 27 лет после инцидента 13-летний Макс Веренка отдыхал на озере Гриффин вместе со своей мамой. И, катаясь на лодке, заметил под водой нечто странное, пишет Unilad.

По очертаниям затонувший предмет был похож на автомобиль. И мама с сыном вспомнили аварию, произошедшую в этом месте в 2009 году. Возмущаясь, что машину ещё не извлекли, они обратились в полицию. Но правоохранители заявили, что они тогда добросовестно выполнили свою работу. Тем не менее служители закона снова приехали на место, но ничего не обнаружили.

Такой расклад настойчивого подростка не устраивал. Чтобы подтвердить свои слова, он нырнул под воду и заснял затопленную технику на камеру GoPro. Тогда уже полицейские извлекли из воды старенький автомобиль Honda Accord и были потрясены. Внутри находились тело и документы пропавшей 69-летней Джанет Фаррис. Предположительно, в роковой день она не справилась с управлением и упала в озеро. Теперь женщину наконец смогут похоронить, её семья благодарна за это юному детективу.