В Кировской области 26-летняя девушка погибла, взяв с собой в ванную телефон

Жизнь девушки оборвалась из-за нелепой ошибки — пренебрежения правилами безопасности, — которая, к сожалению, встречается не так редко.

В субботу, 14 сентября, 26-летняя жительница Кирово-Чепецка Кировской области Евгения Ш. отправилась принимать водные процедуры, захватив с собой телефон. Девушка поставила смартфон на зарядку и легла в наполненную ванну. И это решение стало для неё роковым.

В какой-то момент Евгения уронила телефон в воду. Дочку позже обнаружили родители, которые пришли её навестить, пишет МК. Жизнь семьи разделилась на до и после того, как они открыли дверь в ванную комнату, где лежало безжизненное тело. Девушка умерла от удара током, при этом уточняется, что она скончалась почти мгновенно. СУ СК РФ по Кировской области начало проверку по факту гибели, отмечает "Про город Киров".

Согласно информации на страничке в соцсети, Евгения закончила социально-экономический факультет ВятГУ. Девушка любила детей и животных и периодически выкладывала с ними снимки. Есть среди фото и несколько селфи, возможно, с тем самым телефоном, из-за которого трагически оборвалась жизнь Евгении. В октябре ей должно было исполниться 27.

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