Во Владикавказе бывший муж из ревности изрезал ножом девушку прямо под камерами

31-летнего Вадима Техова сразу объявили в розыск, но вскоре мужчина сам явился к правоохранителям с повинной.

На кадрах жуткого ролика, снятого камерой наблюдения в парикмахерской, где работает девушка, видно, как пара выясняет отношения. В пылу ссоры ревнивец забирает у 22-летней брюнетки телефон, на этом всё не заканчивается. В какой-то момент разъярённый Техов выхватывает нож и бросается с ним на бывшую жену. Та пытается отбить оружие, но экс-супруг оказывается сильнее и наносит ей несколько серьёзных ранений, в том числе в шею и руку.

Очевидцы вызвали девушке скорую. Её доставили в республиканскую клиническую больницу, а нападавший тем временем скрылся. Мужчину объявили в розыск, но вскоре он сам явился с повинной. При этом правоохранителям удалось выяснить, что Техов уже был ранее судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, пишет "Регион онлайн".

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство". Расследование продолжается.