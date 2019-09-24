Боксёр выдавал себя за другого, но об этом узнали, лишь когда он погиб на ринге

Недавно мир бокса потрясла страшная новость: на ринге скончался молодой боец. Но позже трагическая история обрела новый поворот — погибший оказался самозванцем.

Коллеги из мира спорта уже стали оплакивать гибель 21-летнего болгарского боксёра Исуса Величкова. Сообщалось, что в Албании он сошёлся в поединке с местным бойцом по имени Ардит Мурья. Но во время пятого раунда спортсмен упал в обморок прямо на ринге и скончался, несмотря на усиленные попытки медиков его спасти, пишет Mirror. По данным албанского телевидения, парень пережил сердечный приступ.

Однако позже выяснилось, что на ринге в тот день был совсем не Величков, а его двоюродный брат — болгарский боец Борис Станчов. Он выступал под именем кузена, пользуясь его лицензией и медицинской картой.

Пока точно не ясно, когда произошла подмена, но, предположительно, парень выступал с чужими документами уже год. Умер ли боксёр от полученных в поединке травм или проблемы со здоровьем у него наблюдались давно, выяснить ещё предстоит.

23-летний боксёр упал прямо на ринге и скончался через несколько дней