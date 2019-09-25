В Сеть попало видео смертельного столкновения парапланов в Кабардино-Балкарии

Авария произошла 13 сентября в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Один из парапланеристов скончался по дороге в больницу.

В Сеть попал и стал распространяться ролик, на котором запечатлено столкновение двух парапланов в небе над Чегемским ущельем. На кадрах видно, как двое летящих туристов снимают и обсуждают красивые виды. Один из них отмечает, что вокруг довольно много парапланеристов, после чего появляется кричащая женщина, которая двигается навстречу и врезается в тандем.

В итоге столкновение закончилось трагично. 45-летний житель Краснодара скончался по пути в больницу, пишет "Регион онлайн". Туриста из Ростова-на-Дону госпитализировали с тяжёлыми травмами, 45-летняя москвичка от помощи отказалась. При этом в комментариях отмечают, что при столкновении допустила ошибку туристка, не предоставившая преимущество пилоту и пассажиру.